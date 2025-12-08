Marek Papszun był gościem programu Liga+ Extra po meczu Rakowa Częstochowa z GKS-em Katowice. W tym spotkaniu Raków wygrał 1:0 po golu Jonatana Brauta Brunesa. Papszun w trakcie rozmowy mówił wprost, że Raków nie pozwala mu teraz odejść do Legii Warszawa. - Dla mnie mobilizujące było i jest dalej, jak drużyna funkcjonuje, pracuje, biorąc pod uwagę moją sytuację. W tamtym okresie chcieli mnie zwolnić w klubie, a teraz nie pozwalają odejść. To jest dla mnie super doświadczenie. Mam nadzieję, że w przyszłości będę jeszcze bardziej szczęśliwy - opowiadał szkoleniowiec.

Internauci wypalili wprost ws. Papszuna. "Gryziesz rękę, która Cię karmi"

Wywiad Papszuna w Lidze+ Extra wywołał spore poruszenie wśród internautów. Nie brakowało opinii krytykujących aktualnego trenera Rakowa za jego podejście do całej sprawy.

"Iść teraz do Legii to jak wejście na minę", "myślałem facet, że masz trochę więcej klasy, a tak zachowujesz się jak bachor, który nie dostał upragnionej zabawki i marudzi", "gryziesz rękę, która cię karmi, wstyd", "z całym szacunkiem panie trenerze, ale tak się nie robi", "idź już chłopie do tej Legii i zakończ swoją karierę tam w rok, bo z nimi tam dłużej nie wytrzymasz", "jeszcze się to odejście odbije trenerowi", "won", "karierowicz bez pasji do swojej pracy w sporcie", "słaby człowiek" - czytamy w komentarzach.

Papszun chwali piłkarzy Rakowa Częstochowa. "To ludzie porządni, prawi"

W trakcie wspomnianego programu Papszun zapowiedział też, że w poniedziałek wyda oświadczenie, w którym przedstawi swoją perspektywę dot. odejścia do Legii Warszawa. Jednocześnie pochwalił zespół i swój sztab za pracę w tym trudnym momencie.

- Wypowiem się na ten temat. Myślę, że to może nastąpić nawet jutro. Wtedy będzie można ocenić, gdy powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Myślę nad tym, w jakiej formule do tego dojdzie. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo cierpliwość to dobra cecha. Jestem w trudnej sytuacji i na pewno dużo mnie to kosztuje. Mimo wszystko jestem szczęśliwy, bo pracuję obecnie tylko dla tych chłopaków, sztabu i dalej sprawia mi przyjemność obcowanie z tymi ludźmi. Bo to są ludzie porządni, prawi - uważa Papszun.

Legia zdecydowała, że do końca tego roku jej trenerem pozostanie Inaki Astiz. Po starciu z Lincoln Red Imps, do którego dojdzie 18 grudnia, powinniśmy być świadkami "transferu" Papszuna do Legii Warszawa.

