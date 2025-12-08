Tak Japończyk mówi o Polsce. O tych słowach będzie głośno

Patrząc na to, jak Legia Warszawa obecnie gra, pewnie sporo jej fanów chciałoby, żeby w klubie wciąż grał ofensywny pomocnik Ryoya Morishita. Tym bardziej że Japończyk był jednym z najbardziej lubianych piłkarzy. W sierpniu tego roku odszedł jednak do Blackburn Rovers. - Kibice Legii, z tej strony "Mori". Po pierwsze chciałbym powiedzieć: przepraszam, że nie żegnam się przed wami. Daliście mi naprawdę wiele, więcej niż sobie wyobrażacie. Bardzo dziękuje wam za to półtora roku, to była dla mnie przyjemność - powiedział Morishita na nagraniu opublikowanym przez Legię w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Ryoya Morishita zakochał się w Polsce

Teraz Ryoya Morishita zabrał głos na temat życia w Polsce. Bardzo pochwalił nasz kraj.

- Kocham Legię, Warszawę, Polskę. W tych słowach nie ma żadnej ściemy. Mnie to wszystko u was po prostu zauroczyło. Nie będę oszukiwał, przed przyjazdem niewiele o Polsce wiedziałem, nie miałem z nią styczności. Tymczasem zobaczyłem świetne miasto, klub, kraj. Staram się raz w miesiącu bywać w Warszawie. Tęsknię za tym miejscem, więc je odwiedzam... Gdy grałem w Legii, wciągnęła mnie polska kultura. Zacząłem się dokształcać, zwiedzać muzea. Czytałem o wojnie, byłem w Auschwitz. Warszawa też ma dużo takich ciekawych, historycznych miejsc. Naprawdę mocno się "wkręciłem" w Polskę. Zresztą, kolejnym dowodem na to jest fakt, że wciąż się uczę polskiego języka - powiedział w rozmowie z goal.pl.

Według niego przeżywająca gigantyczny kryzys i znajdująca się w strefie spadkowej - Legia Warszawa utrzyma się w PKO BP Ekstraklasie.

- Śledzę wyniki na bieżąco, widzę, jak to teraz wygląda. No jest słabszy okres, nie ma co ukrywać. Ale… Mogę wszystkich zapewnić. Legia nigdy nie spadnie! Nie spadła i nie spadnie! O to jestem spokojny. I mocno trzymam kciuki, żeby klub jak najszybciej wyszedł z dołka. Mam nadzieję, że od stycznia będzie już lepiej - dodał Japończyk.

Zobacz także: Papszun ogłasza ws. Rakowa. Słowa poszły w świat

Morishita był piłkarzem Legii Warszawa od stycznia 2024 roku. Zanotował w barwach zespołu ze stolicy 78 meczów, w których strzelił 15 goli i zaliczył 15 asyst. Z Wojskowymi wywalczył puchar oraz superpuchar kraju.

Jak radzi sobie w Anglii? Jego bilans to 14 meczów, jeden gol i dwie asysty. Blackburn po 18 kolejkach z 21 punktami zajmuje 19. miejsce w Championship. Nad strefą spadkową ma tylko cztery punkty przewagi.