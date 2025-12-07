Tak Papszun żegna się z Rakowem. Wynik mówi wszystko

Choć dla Rakowa Częstochowa każdy kolejny mecz mógł być ostatnim pod wodzą Marka Papszuna, wiele wskazywało na to, że chociaż 2025 rok z nim dokończą. To zdecydowanie dobre wieści dla częstochowian, którzy w ostatnich tygodniach imponują formą. Od październikowej przerwy na kadrę przegrali tylko dwa razy, zaś na porażkę z Piastem Gliwice (1:3) zareagowali trzema triumfami z rzędu i to w trzech różnych rozgrywkach. W Lidze Konferencji z Rapidem Wiedeń (4:1), w Ekstraklasie z Arką Gdynia (4:1) oraz w Pucharze Polski ze Śląskiem Wrocław (2:1). Jednak w 18. kolejce czekało ich trudne zadanie.
Kolejno: 34, 54, 23 i 37. Taki procent posiadania piłki w czterech ostatnich meczach miał GKS Katowice. Przegrali paradoksalnie to, w którym go mieli najwięcej, czyli z Piastem Gliwice (1:3). Bruk-Bet Termalica, Pogoń Szczecin oraz Jagiellonia Białystok otrzymały od GKS-u piłkę i polecenie "to teraz się męczcie". Zaś oni faktycznie się męczyli i to tak strasznie, że wbili katowiczanom łącznie jednego gola, a stracili aż osiem. GKS złapał formę, wyznając zasadę, iż lepiej wiedzieć, co zrobić z piłką, niż mieć ją dla samego faktu posiadania. Takie podejście sprawiło, że wygrali sześć z siedmiu poprzednich spotkań, wywalczając w tym czasie awans do 1/4 finału Pucharu Polski.
Raków nie chciał aż tak bardzo dać się zmusić do walenia głową w mur i w pierwszej połowie zadbał o to, by jedni oraz drudzy mieli piłkę po równo. Jednak równe przez te 45 minut było nie tylko to. Wszak obie drużyny posiadając piłkę przez 50 proc. czasu, niespecjalnie miały pomysł, co z tą futbolówką zrobić. Więcej zobaczyliśmy zablokowanych strzałów, niż celnych. Co szczególnie dziwne nie było, biorąc pod uwagę, że uderzenie w światło bramki choć raz, przerosło tak jednych, jak drugich. Zaś GKS jak miał w 36. minucie fantastyczną okazję, gdyż wyszli z atakiem 3 na 2, to spaprali to zupełnie. Adam Zrelak podał prosto pod nogi Bogdana Racovitana. Bardzo dobre podsumowanie naprawdę wyjątkowo słabej połowy.
W przerwie oba zespoły, ale przede wszystkim Raków, uznały najwyraźniej, że warto byłoby jednak coś tu ciekawszego zrobić. GKS mógł w 53. minucie, ale Borja Galan w polu karnym zamiast strzału wybrał podanie wzdłuż linii bramkowej i w dodatku wykonał je za mocno. Po tym zdarzeniu częstochowianie sami ruszyli do oblężenia pola karnego katowiczan, co niemal dało im gola. W 61. minucie trafienie odebrała im poprzeczka, którą obił strzał głową Patryka Makucha.
Jednak co się odwlekło, to nie uciekło. W 67. minucie błysnął będący w znakomitej formie Lamine Diaby-Fadiga. To on ograł po prawej stronie pola karnego Galana, po czym dośrodkował idealnie na głowę Jonathana Brauta Brunesa. Norwegowi już żadna poprzeczka na drodze nie stanęła, a Raków objął prowadzenie!
Raków dominował, ale w 75. minucie dostali poważne ostrzeżenie, że niczego jeszcze nie wygrali. Wystarczyło jedno sprytne podanie Bartosza Nowaka, by Eman Marković znalazł się sam na sam z Zychem. Norweg jednak koncertowo to zmarnował, trafiając w znakomitej sytuacji w poprzeczkę! Katowiczanie mieli czego żałować, bo kolejnej tak dobrej okazji na gola w tym meczu już nie mieli. To wręcz Rafał Strączek musiał ich ratować przed utratą drugiej bramki po główce Oskara Repki.
Wicemistrzowie Polski nie dali sobie już zagrozić i dowieźli zwycięstwo 1:0. Dzięki temu wciąż możliwy jest scenariusz, w którym Raków skończy 2025 rok jako lider Ekstraklasy. Stanie się tak, jeśli w niedzielę 14 grudnia ograją u siebie Zagłębie Lubin w zaległym meczu, a Wisła Płock nie wygra w poniedziałek 8 grudnia na wyjeździe z Koroną Kielce. Jeśli te dwa warunki się spełnią, to Marek Papszun może i wciąż opuści Raków, ale zostawi go na szczycie tabeli.
