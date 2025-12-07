Skandaliczne sceny po meczu Ekstraklasy. Taką patologię trzeba tępić

Pogoń Szczecin nie osiąga najlepszych wyników w tym sezonie. Zespół Thomasa Thomasberga odpadł na etapie 1/8 finału Pucharu Polski po rywalizacji z Widzewem Łódź. W Ekstraklasie sytuacja nie wygląda dużo lepiej, bo Pogoń kończy ten rok na dziesiątym miejscu z 21 punktami po 18 meczach. W sobotę Pogoń prowadziła 2:0 z Radomiakiem Radom po golach Sama Greenwooda i Paula Mukairu, ale mecz ostatecznie zakończył się remisem 2:2. Tabela Ekstraklasy jest jednak na tyle spłaszczona, że Pogoń traci dziewięć punktów do prowadzącego Górnika Zabrze.

"Wszystkich Was roz********my". Gniazdowy Pogoni wypalił wprost po meczu

Tuż po zakończeniu spotkania piłkarze Pogoni stanęli przed trybuną najbardziej zagorzałych kibiców. Jeden z gniazdowych poprosił Kamila Grosickiego o przekazanie konkretnego komunikatu swoim kolegom.

- Kamil, powiem ci i chciałbym, żebyś to w szatni słowo w słowo im przetłumaczył. Jeszcze raz dowiemy się, że któryś z was był na baletach i obracał nasze dziewczyny, to wjeżdżamy na trening i was wszystkich roz********my. Nieważne czy biały, czy czarny, czy obrońca, czy napastnik. Jesteście jedną drużyną i wszyscy dostajecie w******l. Ode mnie tyle - ogłosił jeden z kibiców w nagraniu, które opublikował serwis pogonsportnet.pl.

Internauci nie przyjęli najlepiej tych słów gniazdowego Pogoni. "Pogoń nic nie gra, a on mówi o dyskotece i grozi piłkarzom pobiciem", "ten tekścik mega słabiutki", "chłopie, nie wychodź już na to gniazdo, bo kompromitujesz klub i miasto", "jak taki klub może sobie pozwolić na takiego prymitywa w gnieździe", "ale żenada", "kibole Pogoni to obciach dla Szczecina" - czytamy w komentarzach pod nagraniem.

W trakcie meczu był też widoczny transparent w języku angielskim. "Pokazujecie kompletny brak zaangażowania w piłkę nożną. Jeśli nie chcecie poświęcić się dla Pogoni, odejdźcie" - napisali kibice Pogoni.

Dziennikarz ujawnił "aferę klubową". "Jawne plucie w twarz kibicom"

W kontekście "obracania dziewczyn" kibice Pogoni odnieśli się do informacji, które na światło dzienne wypuścił Michał Horbaczewski z pogonsportnet.pl. Okazuje się, że Musa Juwara, Mor Ndiaye i Dimitrios Keramitsis chodzą do klubów nocnych, np. tuż przed rywalizacją z Legią Warszawa w Pucharze Polski.

"Dla mnie to jawne plucie w twarz kibicom, którzy poniekąd płacą im pensje. Juwara to jeszcze cięższy przypadek. W głowie tylko wypisywanie do dziewczyn, wysyłanie im zdjęć na Snapchacie i wydzwanianie" - pisał dziennikarz.

- Nie chciałem tego robić. Długo z tym zwlekałem, ale miałem wiele próśb od kibiców, żeby wreszcie upublicznić, co się dzieje w klubie. Mój wpis dotyczył wyjścia przed wygranym meczem z Legią, ale to nie był jedyny raz. Takie wyjście miało też miejsce np. dwa dni przed przegranym meczem z Lechią - dodał Horbaczewski w rozmowie z Kanałem Sportowym.

