Żarty się skończyły. Tak wyglądają szanse Legii na spadek do I ligi

Dziewięć - to liczba meczów bez zwycięstwa w wykonaniu Legii Warszawa. Ta seria stołecznego klubu trwa od 26 października, gdy Legia zremisowała bezbramkowo z Lechem Poznań. Jeszcze przed przegranym 0:2 meczem z Piastem Legia znalazła się w strefie spadkowej. - To nie jest możliwe, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy, ale to, co robimy na boisku, to jak gramy, odzwierciedla nasze miejsce w tabeli. Nie dociera to do mnie, że możemy zakończyć pierwszą część sezonu w strefie spadkowej - mówił Rafał Augustyniak w rozmowie z Canal+ Sport.

Tak wyglądają szanse Legii na spadek. "Świat nie dowierza, ale może"

Piotr Klimek opublikował na portalu X wykres, z którego wynika, jakie procentowe szanse na spadek mają poszczególne zespoły w Ekstraklasie. Choć Legia znajduje się w strefie spadkowej, to nie ma jednego z największych współczynników. Z wykresu wynika, że po pierwszym meczu z Piastem Legia ma teraz 10 proc. szans na spadek z Ekstraklasy.

"Jeszcze rekordu nie ma, bo trzy lata temu po remisie w Niecieczy był o jeden punkt procentowy więcej, ale Legia na wyciągnięcie ręki od rekordu" - pisze Klimek. "Legia może spaść. Świat nie dowierza, ale może" - czytamy w komentarzach internautów na portalu X.

Z opublikowanego wykresu wynika, że jest siedem drużyn w lidze, które mają większe szanse na spadek do I ligi. Mowa o GKS-ie Katowice (~17%), Lechii Gdańsk (21%), Piaście Gliwice (22%), Motorze Lublin (31%), Widzewie Łódź (42%), Arce Gdynia (43%) i Bruk-Becie Termalice Nieciecza (~82%).

Legia jeszcze nie wyszła z kryzysu. "Nic nowego nie powiem"

Inaki Astiz wypalił wprost po meczu z Piastem Gliwice, że nie wie, w czym tkwi problem Legii Warszawa.

- W czym jest problem? Gdybym wiedział, to byśmy nie mieli takich wyników, jak obecnie. Jesteśmy w takiej sytuacji, w której jesteśmy. Na razie nasza praca nie przekłada się na wyniki. Staramy się to zmienić. Nic nowego nie powiem - przekazał tymczasowy trener Legii na konferencji prasowej po meczu z Piastem.

Przed Legią ostatnie trzy mecze w tym roku, odpowiednio z Noahem Erywań (11.12), Piastem Gliwice (14.12) i Lincoln Red Imps (18.12). Relacje tekstowe na żywo z meczów Legii w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

