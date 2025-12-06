Boniek reaguje na blamaż Legii z Piastem. Wystarczyło jedno zdanie

Sobota, wyjazdowa porażka (0:2) Legii Warszawa z dotychczas ostatnią drużyną tabeli - Piastem Gliwice oczywiście nie przeszła bez echa. W mediach społecznościowych było mnóstwo komentarzy prześmiewczych z warszawskiego klubu, który znalazł się w strefie spadkowej. "Legia z ta kadrą i wydatkami na transfery w strefie spadkowej - to jest k***a niemożliwe!", "Jedno trzeba Dariuszowi Mioduskiemu oddać. Kurczowo trzyma się stołka prezesa, ale jak prawdziwy kapitan jest gotów iść na dno ze swoim statkiem." - to tylko niektóre z wielu komentarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Zbigniew Boniek napisał krótko o Legii Warszawa

Na temat sytuacji Legii Warszawa zabrał też głos Zbigniew Boniek, były świetny piłkarz i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dał krótki wpis w mediach społecznościowych, składający się z dziesięciu słów.

"Spokojnie, źle to wygląda, ale nie spadnie, proszę nie szaleć" - napisał Zbigniew Boniek.

Trudno nie zgodzić się ze słowami Bońka. Legia Warszawa co prawda znalazła się w strefie spadkowej, ale trudno przypuszczać, by spadła z ligi. Warszawianie byli w strefie spadkowej w sezonie 2021/2022, a potem mieli serię dobrych meczów i ostatecznie zajęli 10. miejsce na koniec sezonu. Nie zdziwię się zupełnie, jeśli w tym sezonie będzie identycznie.

Zobacz także: Absolutnie szalony mecz Barcelony! Osiem goli, jeden bohater!

Już w czwartek, 11 grudnia (godz. 18.45) Legia Warszawa zmierzy się w 5. kolejce Ligi Konferencji - na wyjeździe z armeńskim klubem - Noah Erywań. Trzy dni później zespół ze stolicy podejmie w PKO BP Ekstraklasie - Piasta Gliwice (14 grudnia, godz. 20.15).

Relacje na żywo z obu tych pojedynków na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.