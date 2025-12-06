Powrót na stronę główną
To nie żart! Tak naprawdę wygląda tabela Ekstraklasy. Gdzie jest Legia?!
To się w głowie nie mieści! Legia Warszawa po sobotniej porażce 0:2 z Piastem Gliwice, jest na 16. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a zatem w strefie spadkowej.
Piast - Legia
Screen Canal+ Sport

Piłkarze Legii Warszawa nie przerwali fatalnej serii ośmiu meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach. W sobotni wieczór przegrali na wyjeździe z ostatnią drużyną tabeli Piastem Gliwice 0:2 (0:0). Gole dla gospodarzy zdobyli Michał Chrapek 85. minucie i Jorge Felix w 93. minucie z rzutu karnego. Tuż przed pierwszym golem Chrapka, kilkadziesiąt sekund wcześniej sytuację sam na sam z bramkarzem Piasta zmarnował Kacper Chodyna. Zamiast Legia prowadzić 1:0, za chwilę przegrywała 0:2. 

Legia Warszawa w strefie spadkowej Ekstraklasy!

Legia Warszawa ostatni raz w PKO BP Ekstraklasie wygrała 28 września! Od tamtej pory nie zwyciężyła w aż ośmiu z rzędu meczach w tych rozgrywkach (cztery remisy i cztery porażki). Efekt? Doszło do sytuacji, w którą aż trudno uwierzyć. Po 17 spotkaniach Legia Warszawa ma tylko 19 punktów i zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli. Jest zatem w strefie spadkowej! Mało tego, nad ostatnią drużyną rozgrywek - Bruk-Bet Termalica Nieciecza ma przewagę zaledwie trzech punktów! 

To jednak nie koniec. Jeśli Legia Warszawa w najbliższym meczu ligowym przegra u siebie z Piastem Gliwice, to spadnie na przedostatnie miejsce. To byłaby prawdziwa katastrofa dla kibiców warszawskiego klubu. 

Przypomnijmy, że ostatni raz warszawianie w strefie spadkowej byli w sezonie 2021/2022. Ostatecznie jednak zakończyła sezon na 10. pozycji z jedenastopunktową przewagą nad strefą spadkową. To tak na pocieszenia dla kibiców Legii. 

Mecz z Piastem odbędzie się w niedzielę, 14 grudnia o godz. 20.15. Już w czwartek, 11 grudnia (godz. 18.45) warszawianie zagrają za to w 5. kolejce Ligi Konferencji - na wyjeździe z armeńskim klubem - Noah Erywań. 

Relacja na żywo z obu tych spotkań na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Oto tabela PKO BP Ekstraklasy:

  1. Górnik Zabrze  18 meczów  30 punktów  bramki: 29:24
  2. Wisła Płock  17  29  20:11
  3. Jagiellonia Białystok  15  28  27:18
  4. Radomiak  18  26  35:30
  5. Cracovia  17  26  23:19
  6. Raków  16  26  25:22
  7. Zagłębie  17  25  30:24
  8. Lech  16  25  27:24
  9. Korona  17  23  20:18
  10. Pogoń  18  21  28:32
  11. Arka  18  21  15:32
  12. Lechia  18  20  37:37
  13. Widzew  18  20  26:28
  14. Katowice  16  20  23:27
  15. Motor  17  20  22:27
  16. Legia  17  19  19:20
  17. Piast  16  17  18:19
  18. Bruk-Bet  17  16  22:34

