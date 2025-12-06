To nie żart! Tak naprawdę wygląda tabela Ekstraklasy. Gdzie jest Legia?!

Piłkarze Legii Warszawa nie przerwali fatalnej serii ośmiu meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach. W sobotni wieczór przegrali na wyjeździe z ostatnią drużyną tabeli Piastem Gliwice 0:2 (0:0). Gole dla gospodarzy zdobyli Michał Chrapek 85. minucie i Jorge Felix w 93. minucie z rzutu karnego. Tuż przed pierwszym golem Chrapka, kilkadziesiąt sekund wcześniej sytuację sam na sam z bramkarzem Piasta zmarnował Kacper Chodyna. Zamiast Legia prowadzić 1:0, za chwilę przegrywała 0:2.

Legia Warszawa w strefie spadkowej Ekstraklasy!

Legia Warszawa ostatni raz w PKO BP Ekstraklasie wygrała 28 września! Od tamtej pory nie zwyciężyła w aż ośmiu z rzędu meczach w tych rozgrywkach (cztery remisy i cztery porażki). Efekt? Doszło do sytuacji, w którą aż trudno uwierzyć. Po 17 spotkaniach Legia Warszawa ma tylko 19 punktów i zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli. Jest zatem w strefie spadkowej! Mało tego, nad ostatnią drużyną rozgrywek - Bruk-Bet Termalica Nieciecza ma przewagę zaledwie trzech punktów!

To jednak nie koniec. Jeśli Legia Warszawa w najbliższym meczu ligowym przegra u siebie z Piastem Gliwice, to spadnie na przedostatnie miejsce. To byłaby prawdziwa katastrofa dla kibiców warszawskiego klubu.

Przypomnijmy, że ostatni raz warszawianie w strefie spadkowej byli w sezonie 2021/2022. Ostatecznie jednak zakończyła sezon na 10. pozycji z jedenastopunktową przewagą nad strefą spadkową. To tak na pocieszenia dla kibiców Legii.

Mecz z Piastem odbędzie się w niedzielę, 14 grudnia o godz. 20.15. Już w czwartek, 11 grudnia (godz. 18.45) warszawianie zagrają za to w 5. kolejce Ligi Konferencji - na wyjeździe z armeńskim klubem - Noah Erywań.

