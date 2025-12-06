Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Nieprawdopodobne, co zrobił Widzew! To była ostatnia sekunda meczu!
Zagłębie Lubin przegrywało z Widzewem Łódź po golu Sebastiana Bergiera i gdy wydawało się, że poniesie pierwszą domową porażkę w tym sezonie, na ratunek przyszedł Leonardo Rocha. Zdobył swojego ósmego gola w tym sezonie i doprowadził do wyrównania. W doliczonym czasie gry stadion eksplodował po golu Jesusa Diaza dającym wygraną gospodarzom. Lubinianie nie przegrali na swoim stadionie od 24 maja.
Zagłębie - Widzew
fot. Filip Macuda/Sport.pl

Zagłębie Lubin i Widzew Łódź w sezonie 2025/2026 mierzyły się już ze sobą dwukrotnie. Oba te spotkania zostały rozegrane w Łodzi. Najpierw w lipcu gospodarze wygrali w pierwszej kolejce po golu Juljana Shehu, a w październiku - w ramach rozgrywek Pucharu Polski - Widzew wygrał po trafieniu Bartłomieja Pawłowskiego.

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Zagłębie pokonało Widzew. Ostatnia akcja meczu

Sobotnie spotkanie starych znajomych zapowiadało się niezwykle ciekawie. Widzew po trudnych chwilach przełamał się w lidze, pokonując Piasta Gliwice (2:0) i awansował do ćwierćfinału krajowego pucharu po wygranej w Szczecinie (1:0). Zagłębie chciało zachować status jedynego zespołu w ekstraklasie, który w tym sezonie nie przegrał domowego meczu

Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Śledzenie pierwszej meczu dla wielu mogło być próbą cierpliwości. Brakowało składnych akcji, a długo żaden z zespołów nie stworzył sobie dogodnej sytuacji do zdobycia gola. Niezły strzał oddał Andi Zeqiri, który próbował zaskoczyć Jasmina Buricia ze skraju pola karnego. Bośniak był jednak na posterunku.

Kiedy wydawało się, że oba zespoły zejdą na przerwę przy bezbramkowym remisie, Marcel Krajewski przeprowadził akcję prawym skrzydłem i wyłożył piłkę do Sebastiana Bergiera. Napastnik gości płaskim strzałem trafił do siatki i wyprowadził Widzew na prowadzenie.

W przerwie Leszek Ojrzyński przeprowadził dwie zmiany. Adama Radwańskiego i Kajetana Szmyta zastąpili Tomasz Makowski i Jesus Diaz. W trakcie pierwszej połowy kontuzjowanego Filipa Kocabę zmienił Jakub Kolan.

W drugiej połowie zamiast szturmowych ataków Zagłębia na bramkę Kikolskiego, kibice byli bliscy zobaczenia dubletu Sebastiana Bergiera. Tym razem były napastnik GKS Katwice zbiegł z piłką ze skrzydła i oddał strzał w kierunku dalszego słupka. Dobrą interwencją popisał się jednak Burić. Poradził sobie także z uderzeniem Juljana Shehu, a przy uderzeniu rezerwowego Mariusza Fornalczyka uratowała go poprzeczka.

Pod drugim polem karnym najaktywniejszy był Leonardo Rocha. W drugiej połowie miał dwie sytuacje. Najpierw trafił w poprzeczkę, a następnie pokonał Macieja Kikolskiego. W doliczonym czasie gry stadion eksplodował po uderzeniu Jesusa Diaza, który w ostatniej sekundzie meczu trafił do siatki i dał gospodarzom upragnione trzy punkty.

Dla Widzewa Łódź był to ostatni mecz w 2025 roku. Przed Zagłębiem jeszcze jedno spotkanie. W niedzielę 14 grudnia podopieczni Leszka Ojrzyńskiego zagrają na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. 

  • Zagłębie Lubin 2:1 Widzew Łódź (0:1)
  • Gole: Leonardo Rocha' 85, Jesus Diaz' 90+5 - Sebastian Bergier' 45+3
  • Zagłębie: Burić (gk) - Michalski, Ławniczak, Jakuba - Orlikowski, Kocaba (18' Kolan), Radwański (46' Makowski), Lucić (74' Kosidis) - Szmyt (46' Diaz), Rocha, Reguła (66' Sypek)
  • trener: Leszek Ojrzyński
  • Widzew: Kikolski (gk) - Krajewski, Andreu, Żyro, Kozlovsky (75' Gallapeni) - Pawłowski (k) (75' Alvarez), Shehu (85' Klukowski), Czyż (80' Hanousek), Baena - Bergier (75' Fornalczyk), Zeqiri 
  • trener: Igor Jovicević
  • KGHM Zagłębie Arena, Lubin
  • sędziował: Tomasz Marciniak (Płock)
  • żółte kartki: Sebastian Bergier, Aleks Ławniczak - Sebastian Bergier, Angel Baena, Samuel Kozlovsky, Andi Zeqiri, Mariusz Fornalczyk, Marek Hanousek

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem