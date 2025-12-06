Pogoń za Pogonią! Niesamowite, co zrobili piłkarze Feio

2:1 z Lechią Gdańsk, 3:0 z Cracovią, 4:0 z Górnikiem Zabrze i tylko jedna wpadka - 1:4 z Lechem Poznań. Kibice Legii Warszawa patrząc na formę Radomiaka mogli żałować, że Goncalo Feio nie jest już trenerem ich drużyny. Przed startem dzisiejszego spotkania z Pogonią, Radomiak był o krok od strefy pucharowej. A Legia? Po meczu Arki Gdynia z Motorem Lublin (1:0) znalazła się w strefie spadkowej.
Tylko że dzisiejszy mecz zaczął się dla Radomiaka bardzo słabo. Już w 12. minucie Pogoń mogła wyjść na prowadzenie, ale Kamil Grosicki nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem - do takiego marnotrawstwa skrzydłowy reprezentacji Polski nie przyzwyczaił kibiców. W kolejnych minutach Pogoń wciąż miała zdecydowaną przewagę nad zespołem gości, ale przyniosło to skutek dopiero w samej końcówce pierwszej połowy. W 37. minucie Grosicki zagrywał ze skrzydła do Mukairu - nie udało mu się oddać strzału, ale piłka trafiła do Sama Grenwooda, który zdobył bramkę na 1:0.
Chwilę później było już 2:0. Keramitsis fantastycznie dograł do Mukairu i ten strzelił w słupek. Piłka odbiła się jednak tak, że znów trafiła do Nigeryjczyka, który musiał tylko trafić do pustej bramki.
Na drugą połowę piłkarze Radomiaka wyszli spóźnieni. Raczej się nie dowiemy, co w przerwie drużynie przekazał Goncalo Feio, ale... trafił w dziesiątkę.
Bo choć lepiej grała Pogoń, która wyprowadzała kolejne ataki na bramkę Radomiaka - to strzelał Radomiak. W 54. minucie pięknego gola zdobył Elves Balde. Piłkarz Radomiaka przelobował stojącego w bramce Valentina Cojocaru!
W kolejnych minutach znów przeważała Pogoń, która jednak nie umiała tego wykorzystać - raz na pustą bramkę nie trafił Benjamin Mendy. I znów się to zemściło, bo w 77. minucie goście przeprowadzili idealną akcję, którą wykończył Abdoul Tapsoba. Gospodarze mogli być wściekli, bo spełniła się ulubiona maksyma Czesława Michniewicza o tym, że prowadzenie 2:0 jest najniebezpieczniejsze.
Radomiak zdobył ważny punkt i na ten moment jest czwartą drużyną w lidze. Pogoń z tego remisu nie może być zadowolona. Szczecinianie piłkarsko byli dużo lepsi od zespołu gości, ale ich wysiłek ostatecznie poszedł na marne. Punkt tylko nieznacznie oddala ich od strefy spadkowej.