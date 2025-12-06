Powrót na stronę główną
Ależ to zrobił Matty Cash! Kapitalny gol w meczu z liderem Premier League
Matty Cash nie zwalnia tempa! Reprezentant Polski jeszcze kilka dni temu zanotował asystę w spotkaniu ligowym, a w sobotę dołożył do tego gola. Piłkarz Aston Villi popisał się niesamowitą umiejętnoscią wykończenia akcji.
Matty Cash z golem przeciwko Arsenalowi
Matty Cash uwielbia strzelać gole poważnym graczom. We wrześniu podczas spotkania Holandia - Polska trafił do siatki w drugiej połowie, zapewniając remis naszej drużynie. W tym sezonie zdobył też bramkę w meczu Premier League, w którym Aston Villa zmierzyła się z Manchesterem City. Teraz 28-latek poszedł o krok dalej.

Cudowny gol Casha. Szaleństwo na trybunach

W sobotę kibice zacierali ręce na hit Premier League. Trzecia drużyna tabeli Aston Villa podejmowała lidera, czyli Arsenal. W 37. minucie prowadzenie gospodarzom dał Cash. Piłka trafiła w pole karne, Polak wbiegał z prawej strony i fantastycznym strzałem wolejem pokonał Davida Rayę. Piłka przeleciała między nogami bramkarza Arsenalu.

Na trybunach zapanowała euforia, ale nie ma co się dziwić. Cash natomiast wykonał swoją cieszynkę "golfową". Bramkę można zobaczyć poniżej.

Dla Casha to już trzeci gol w obecnym sezonie Premier League. Wcześniejsze dwie bramki zdobywał po strzałach z dystansu. Teraz natomiast miał możliwość wykończenia akcji w polu karnym i zrobił to, jakby na co dzień był napastnikiem.

Dobry okres dla Casha

W ostatnich dniach prawy obrońca Aston Villi sporo daje swojej drużynie. W środę (3 grudnia) w wyjazdowym meczu przeciwko Brighton co prawda zawalił jedną z akcji, po której padł gol dla rywali, ale później potrafił się zrehabilitować. Zanotował asystę przy trafieniu Amadou Onany, a jego zespół wygrał 4:3 po szalonym boju.

I to właśnie dzięki triumfowi nad Brighton i wpadce Chelsea z Leeds United, Aston Villa przesunęła się na trzecią pozycję w tabeli Premier League.

