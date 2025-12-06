Media: Legia zdecydowała ws. Papszuna! To wtedy trafi do klubu

Trwa saga z potencjalnym przejściem Marka Papszuna do Legii Warszawa. Choć szkoleniowiec Rakowa Częstochowa otwarcie wyraził już wolę takiego transferu, to oba kluby nadal się nie dogadały co do terminu oraz kwoty, jaką Legia będzie musiała wicemistrzom Polski zapłacić. W czwartkowym programie na żywo na kanale Meczyki na YouTube dziennikarz Roman Kołtoń podał kwotę, jaką wedle jego informacji stołeczny klub ostatnio zaproponował za wykupienie Papszuna.

Tyle Legia daje obecnie za Marka Papszuna

- Słyszałem, że Legia ostatecznie daje 300 tys. euro tu i teraz za Marka Papszuna. Pytanie, ile jeszcze podniesie tę kwotę, bo Michał Świerczewski podobno chce ich jeszcze przetrzymać - powiedział Kołtoń. Wygląda jednak na to, że o dogadaniu się w taki sposób, by Papszun poprowadził Legię w którymś z pozostałych spotkań w 2025 roku (a warszawianie mają jeszcze cztery takowe), jest niemożliwe. Jak donosi bowiem Tomasz Włodarczyk, w szatni Legii już wiedzą, co się wydarzy.

Papszun w tym roku nie dla Legii. Astiz dostaje wsparcie

Otóż do końca grania w 2025 roku nie wydarzy się nic. Marek Papszun pracę w nowym klubie może zacząć najwcześniej wraz z początkiem 2026 roku. Trenerem do końca bieżącego pozostanie Inaki Astiz, któremu teraz Legia zapewniła większe wsparcie, poszerzając jego sztab o dodatkowych szkoleniowców z akademii. Warszawianie liczą, że dzięki temu końcówka kadencji Hiszpana w roli trenera tymczasowego nie będzie tak kiepska, jak dotychczasowe zmagania.

Przypomnijmy, że z Astizem na ławce Legia nie wygrała jeszcze ani jednego z siedmiu spotkań. W Ekstraklasie mają już serię właśnie siedmiu meczów bez zwycięstwa, a ich przewaga nad strefą spadkową to po piątkowym zwycięstwie Lechii Gdańsk nad Górnikiem Zabrze (5:2) już tylko jeden punkt. Do końca roku rozegrają jeszcze dwa mecze ligowe (oba z Piastem Gliwice, bo jeden jest planowy, drugi zaległy z początku sezonu) oraz dwa ostatnie spotkania fazy ligowej Ligi Konferencji: na wyjeździe z ormiańskim Noah Erywań (11.12) i u siebie z gibraltarskim Lincoln Red Imps (18.12). Najbliższy ich mecz już dziś o 20:15 w Gliwicach.

