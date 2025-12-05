Prokuratura zabrała głos ws. oskarżonego piłkarza Ekstraklasy. "Uzasadniona obawa ucieczki"

28 listopada br. Radomiak Radom zagrał kapitalny mecz przeciwko Górnikowi Zabrze, a więc aktualnemu liderowi Ekstraklasy. Zespół Goncalo Feio wygrał 4:0, a w wyjściowym składzie znalazł się Ibrahima C., były zawodnik Boavisty czy rezerw SC Braga. Tuż po tym spotkaniu pojawiły się informacje, że C. został oskarżony o gwałt, którego miał dokonać w swoim mieszkaniu na kobiecie, którą poznał przez media społecznościowe. Zawodnik Radomiaka trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące i grozi mu nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Piłkarz klubu Ekstraklasy oskarżony. "Duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa"

Tymczasowy areszt był środkiem zapobiegawczym, z którego skorzystał Sąd Okręgowy w Radomiu. Dlaczego się na to zdecydował?

- Informuję, że nie będę komentować oceny decyzji sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Jedynie podnoszę, że prokurator, kierując taki wniosek do sądu, motywował go takimi okolicznościami jak uzasadniona obawa ucieczki bądź ukrycia się podejrzanego niemającego stałego miejsca pobytu w Polsce, jak też grożąca mu surowa kara - mówiła Aneta Goźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu, cytowana przez "Przegląd Sportowy Onet".

- Podejmując decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa, a jednocześnie istnieje uzasadniona obawa, że podejrzany, przebywając na wolności, będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne. Poza tym podejrzany nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania, zatem istnieje obawa jego ukrycia się bądź opuszczenia kraju - przekazała Renata Król, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Radomiu.

- Prokurator będzie obecnie gromadził dowody w tej sprawie, weryfikował linię obrony podejrzanego. Środek zapobiegawczy uchyla się lub zmienia, także w postępowaniu przygotowawczym, jeśli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie lub zmianę na inny. Nie mam wiedzy, aby na chwilę obecną okoliczności takie zaistniały - dodała Góźdź.

Adwokat nie ma wątpliwości ws. C. "Najsurowszy środek zapobiegawczy"

Adwokatem C. w tej sprawie jest Daniel Stańczyk, który w rozmowie z portalem weszlo.com uważa, że zastosowany środek zapobiegawczy jest zbyt radykalny.

- Składałem wniosek o zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych, czyli np. poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, czy dozoru policji. Sąd w mojej ocenie na wyrost zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy. Od 20 lat wykonuję swój zawód i w tej sprawie ten materiał dowodowy jest naprawdę niejednoznaczny. Mam nadzieję, że sąd okręgowy, który będzie rozpoznawał zażalenie, stanie na innym stanowisku - tłumaczył adwokat.

Radomiak będzie musiał sobie poradzić bez C. w najbliższych meczach. Radomianie zajmują szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy z 25 punktami i tracą pięć do prowadzącego Górnika.

