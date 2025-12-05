Powrót na stronę główną
Prokuratura zabrała głos ws. oskarżonego piłkarza Ekstraklasy. "Uzasadniona obawa ucieczki"
Ibrahima C., zawodnik Radomiaka Radom, trafił do aresztu na trzy miesiące w związku z oskarżeniami o gwałt na kobiecie. Za ten czyn może grozić mu nawet kara do 15 lat pozbawienia wolności. Adwokat piłkarz mówił wprost, że Sąd Okręgowy zastosował "najsurowszy środek zapobiegawczy". Jak do tej sprawy odnosi się prokuratura? - Prokurator, kierując taki wniosek do sądu, motywował go takimi okolicznościami jak uzasadniona obawa ucieczki - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.
28 listopada br. Radomiak Radom zagrał kapitalny mecz przeciwko Górnikowi Zabrze, a więc aktualnemu liderowi Ekstraklasy. Zespół Goncalo Feio wygrał 4:0, a w wyjściowym składzie znalazł się Ibrahima C., były zawodnik Boavisty czy rezerw SC Braga. Tuż po tym spotkaniu pojawiły się informacje, że C. został oskarżony o gwałt, którego miał dokonać w swoim mieszkaniu na kobiecie, którą poznał przez media społecznościowe. Zawodnik Radomiaka trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące i grozi mu nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Piłkarz klubu Ekstraklasy oskarżony. "Duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa"

Tymczasowy areszt był środkiem zapobiegawczym, z którego skorzystał Sąd Okręgowy w Radomiu. Dlaczego się na to zdecydował?

- Informuję, że nie będę komentować oceny decyzji sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Jedynie podnoszę, że prokurator, kierując taki wniosek do sądu, motywował go takimi okolicznościami jak uzasadniona obawa ucieczki bądź ukrycia się podejrzanego niemającego stałego miejsca pobytu w Polsce, jak też grożąca mu surowa kara - mówiła Aneta Goźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu, cytowana przez "Przegląd Sportowy Onet".

- Podejmując decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa, a jednocześnie istnieje uzasadniona obawa, że podejrzany, przebywając na wolności, będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne. Poza tym podejrzany nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania, zatem istnieje obawa jego ukrycia się bądź opuszczenia kraju - przekazała Renata Król, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Radomiu.

- Prokurator będzie obecnie gromadził dowody w tej sprawie, weryfikował linię obrony podejrzanego. Środek zapobiegawczy uchyla się lub zmienia, także w postępowaniu przygotowawczym, jeśli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie lub zmianę na inny. Nie mam wiedzy, aby na chwilę obecną okoliczności takie zaistniały - dodała Góźdź.

Adwokat nie ma wątpliwości ws. C. "Najsurowszy środek zapobiegawczy"

Adwokatem C. w tej sprawie jest Daniel Stańczyk, który w rozmowie z portalem weszlo.com uważa, że zastosowany środek zapobiegawczy jest zbyt radykalny.

- Składałem wniosek o zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych, czyli np. poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, czy dozoru policji. Sąd w mojej ocenie na wyrost zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy. Od 20 lat wykonuję swój zawód i w tej sprawie ten materiał dowodowy jest naprawdę niejednoznaczny. Mam nadzieję, że sąd okręgowy, który będzie rozpoznawał zażalenie, stanie na innym stanowisku - tłumaczył adwokat.

Radomiak będzie musiał sobie poradzić bez C. w najbliższych meczach. Radomianie zajmują szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy z 25 punktami i tracą pięć do prowadzącego Górnika.

