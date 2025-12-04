To był już koniec meczu. Dramatyczna kontuzja polskiego talentu

GKS Katowice wyszedł na prowadzenie w meczu z Jagiellonią w końcówce pierwszej połowy - duży błąd popełnił wtedy bramkarz Miłosz Piekutowski. Białostoczanie fatalnie weszli też w drugą połowę i od 51. minuty przegrywali 0:2.

Dramat Jagiellonii. Pietuszewski doznał kontuzji

To właśnie po drugiej bramce katowiczan trener Adrian Siemieniec zdecydował się wprowadzić Oskara Pietuszewskiego. Gdyby nie słaby wynik, to młodziutki piłkarz Jagiellonii zapewne spędziłby na ławce kolejne minuty - jeśli nie całe spotkanie. W 57. minucie Siemieniec dokonał kolejnych trzech zmian. Od tego momentu gra Jagiellonii wyglądała coraz lepiej i Pietuszewski miał w tym duży udział.

W końcu białostoczanie zdobyli bramkę kontaktową. W 86. minucie jedenastkę wykorzystał Afimico Pululu. Od tego momentu Jagiellonia w zasadzie nie opuszczała pola karnego gospodarzy. To się zemściło. W 95. minucie Bartosz Nowak zdobył bramkę na 3:1 i de facto skończył mecz.

Spotkanie trwało jeszcze chwilę, ale nikt nie miał większych złudzeń - Jagiellonia strat już nie odrobi. Jednak podopieczni Adriana Siemieńca i tak walczyli o bramkę na 2:3. W jednym z takich ataków ucierpiał Oskar Pietuszewski. Młodemu piłkarzowi Jagiellonii "coś strzeliło" w nodze, gdy wbiegał w pole karne GKS-u. Chwilę później opuścił boisko z pomocą fizjoterapeutów. Na murawę już nie wrócił, goście kończyli mecz w osłabieniu.

Na razie nie wiadomo jak poważna jest kontuzja piłkarza Jagiellonii. Na szczegółowe informacje czeka jednak cała piłkarska Polska. Pietuszewski obecnie jest jednym z największych polskich talentów, jesienią wielu kibiców i ekspertów liczyło na to, że zadebiutuje on w kadrze - długa kontuzja mogłaby zastopować jego rozwój.

A nie byłaby ona dla tego zawodnika czymś nowym. Jak przypomniał w mediach społecznościowych Jakub Seweryn - były dziennikarz Sport.pl - Pietuszewski w przeszłości miał już zerwane więzadło krzyżowe w kolanie.