Media: Razem z Papszunem do Legii ma przyjść 15 osób!

Marek Papszun w Rakowie Częstochowa dokonał wielkich rzeczy. W 2019 roku awansował z tym klubem do Ekstraklasy, a już cztery lata później świętował zdobycie mistrzostwa Polski. Z tego też powodu zaskakujące dla kibiców były jego ostatnie słowa. Podczas konferencji przed meczem Ligi Konferencji 51-latek jasno zadeklarował, że chce zostać trenerem Legii Warszawa.

Papszun negocjuje z Legią. Zagwarantował sobie jedną rzecz

51-latek pochodzi z Warszawy, stąd też prawdopodobnie bierze się jego olbrzymia chęć zostanie trenerem Legii. Wiele bliskich mu osób wyjawiała, że prywatnie Papszun był od zawsze wielkim miłośnikiem wielokrotnych mistrzów Polski. To nie znaczy jednak, że w negocjacjach z klubem Dariusza Mioduskiego zamierza iść na jakiekolwiek kompromisy. Jak zdradził Łukasz Olkowicz - uznany szkoleniowiec sprawił, że Legia zmieniła kierunek, jaki ostatnio zamierzała obrać.

- Mały news z Legii. Legia wiadomo, że jest konsekwentna. Kilka tygodni temu zwolniła ze sztabu Daniela Wojtasza oraz Dawida Golińskiego, bo musiała zrobić redukcję. No to teraz słyszy się, że z Markiem Papszunem ma przyjść 15 osób - powiedział sarkastycznie dziennikarz w podcaście Ofensywni".

Po chwili Olkowiczowi odpowiedział gość "Ofensywnych" - były piłkarz, Maciej Terlecki. - A słyszałeś, że jeden z działaczy Legii nie mógł uwierzyć, że drugi autokar jedzie ze sztabem? No słuchajcie, wytłumaczcie mi, jak to jest - po ch***rę tyle ludzi pracuje? Weź mi to wytłumacz - rzucił były zawodnik Widzewa Łódź.

W tym samym podcaście Olkowicz powiedział jeszcze jedną ciekawą rzecz na temat stołecznego klubu oraz jego prawdopodobnie przyszłego trenera. - Co ciekawe, Papszun chciał na asystenta Patryka Czubaka, czyli byłego trenera Widzewa, ale jemu dobrze jest w Chorwacji. Nie chciał iść do Legii jako asystent. Z tego, co słychać, to Papszun rekrutuje w całej Polsce, więc wchodzi do Legii na swoich zasadach, bo Legia jest pod ścianą - podsumował Olkowicz.

W 18. kolejce Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się 6 grudnia z Piastem Gliwice, a Raków Częstochowa dzień później z GKS-em Katowice.