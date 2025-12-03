Niewiadomą jest data, kiedy Łukasz Tomczyk miałby zostać trenerem Rakowa Częstochowa. Temat odejścia Marka Paszuna do Legii Warszawa jest już w przestrzeni publicznej od dwóch tygodni. Wszystko się jednak przeciąga, bo Legia nie przedstawiła odpowiedniej oferty za szkoleniowca ekipie z Częstochowy. Sam Papszun jednak bardzo chce prowadzić Wojskowych, co zdążył już potwierdzić choćby na konferencji prasowej przed meczem Rakowa z Rapidem Wiedeń.

Oto cena za Tomczyka

Jak tylko okazało się, że temat przejścia Papszuna do Legii jest zaawansowany, to Raków szybko wybrał następcę. Jest nim Łukasz Tomczyk, który obecnie prowadzi Polonię Bytom. Ten zespół pod jego wodzą bardzo dobrze spisuje się w rozgrywkach Betclic 1. Ligi, gdzie zajmuje trzecią lokatę z dorobkiem 27 punktów.

Polonia miała też okazję, by awansować do ćwierćfinału Pucharu Polski, ale sensacyjnie przegrała z Avią Świdnik. Trzecioligowiec zwyciężył na własnym stadionie 4:2.

Nie zmienia to faktu, że warsztat Tomczyka jest doceniany, a właściciel Rakowa Michał Świerczewski robił wszystko, by ściągnąć go do Częstochowy. Według informacji Przemysława Langiera z portalu Interia ta sztuka się udała. Raków ma zapłacić Polonii Bytom 150 tysięcy złotych. Do tego dojdzie pewna kwota za jego asystenta Łukasza Ocimka. Do dogadania pozostaje jeszcze kwestia kontraktu indywidualnego Tomczyka, ale ma to być formalność.

Zmiany po Lidze Konferencji? To może być prezent świąteczny

Raków Częstochowa i Legia Warszawa rozegrają 18 grudnia ostatnie spotkania w fazie ligowej Ligi Konferencji. Nie można wykluczyć, że po tym dniu dojdzie do zmian w obu klubach. I wygląda na to, że zarówno przed Papszunem, jak i przed Tomczykiem największe wyzwania w karierze.

Papszun będzie musiał poskładać porozbijaną Legię, która na ten moment ociera się o strefę spadkową PKO Ekstraklasy. Tomczyk otrzyma zespół bijący się o mistrzostwo Polski i najprawdopodobniej rywalizujący na trzech frontach. Raków awansował do ćwierćfinału krajowego pucharu, w tabeli ligowej jest tuż za podium, a w Lidze Konferencji tylko kataklizm mógłby mu odebrać brak gry na wiosnę.