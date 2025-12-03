40-letni Podolski jest legendą FC Koeln. W barwach tej drużyny zaczynał zawodową karierę i ostatecznie rozegrał dla niej 181 meczów, w których strzelił 86 goli. Więcej niż 100 występów Podolski uzbierał jeszcze tylko w trzech miejscach - Górniku Zabrze, Bayernie Monachium i reprezentacji Niemiec.

Podolski odejdzie z Górnika? Chcą go sprowadzić do Niemiec

Jakiś czas temu Lukas Podolski doczekał się zresztą pożegnalnego meczu w FC Koeln. Piłkarz Górnika nie mógł wtedy powstrzymać łez. I trudno mu się dziwić - w końcu to miało być pożegnanie z zespołem, którego był wychowankiem. Jednak okazuje się, że niekoniecznie. Tak przynajmniej wynika z informacji, do które podał niemiecki "Express".

W niemieckim klubie jest nowy zarząd i chce się on spotkać z zawodnikiem Górnika.

- Jak dobrze wiemy, wciąż solidnie gra w Polsce, nawet jeśli czasem jest kontuzjowany. Oczywiście, że Lukas Podolski gra rolę w naszych planach - powiedział wiceprezydent Ulf Sobek.

- Na pewno z nim usiądziemy do stołu, żeby porozmawiać o pomysłach, które już się pojawiły. Jeśli będzie możliwość współpracy, to jej nie odrzucimy - dodał. - Bylibyśmy bardzo zadowoleni - dodał prezydent klubu Joern Stobbe.

"Express" zwraca jednak uwagę, że nie będzie to łatwe. Podolski w wyborach poparł przeciwników nowego zarządu i nie jest pewne, że usiądzie do stołu z ludźmi, którzy obecnie rządzą klubem. Pomóc w znalezieniu porozumienia może... Lukas Kwasniok, obecny trener FC Koeln, który zna się z Podolskim.

Podolski najpewniej zakończy po tym sezonie karierę piłkarską. Jego Górnik Zabrze w Ekstraklasie radzi sobie doskonale - klub jest liderem i walczy o mistrzostwo Polski - ale Podolski nie ma w tym wielkiego udziału piłkarskiego. W tym sezonie rozegrał zaledwie 174 minuty. Inaczej wygląda to za kulisami - Podolski jest bardzo istotną postacią w życiu klubu, angażuje się m.in. w poszukiwania właściciela dla Górnika. Wielu kibiców liczy na to, że były reprezentant Niemiec po zakończeniu kariery pozostanie w Zabrzu.