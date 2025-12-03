Oto cała prawda o sytuacji Lewandowskiego w Barcelonie. Jaśniej się nie da

"Najpilniejszą kwestią będzie pozycja nr 9. Kontrakt Roberta Lewandowskiego wygasa w czerwcu, a źródła w Barcelonie twierdzą, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że 37-latek nie podpisze przedłużenia kontraktu" - stwierdził "The Athletic". Stało się to na kilka godzin przed meczem Barcelony z Atletico, który katalońska drużyna wygrała 3:1 - Robert Lewandowski w tym spotkaniu fatalnie przestrzelił jedenastkę.

Deco zabrał głos ws. Lewandowskiego. "Nie rozmawialiśmy z nim"

W końcu na temat przyszłości Lewandowskiego postanowił wypowiedzieć się dyrektor sportowy FC Barcelony, Deco. I jego wypowiedź wcale nie rozwiała wątpliwości dotyczących polskiego napastnika.

- Na tę chwilę koszulka z numerem 9 należy do Roberta Lewandowskiego. To normalne, że są spekulacje, ale to jeszcze nie ten czas. Nie myślimy i nie możemy o tym myśleć. Najpierw musimy w tym roku wygrać. Nie możemy też ciągle mówić o zawodnikach, którzy mają umowy z innymi klubami. Zawsze powtarzam, że nie powinniśmy mieć obsesji na punkcie dziewiątki - powiedział w rozmowie z radiem Cadena SER.

- Robert jest zawodnikiem, który dał nam wiele i wydaje mi się, że może dać nam jeszcze więcej. Nie rozmawialiśmy z nim jeszcze o przedłużeniu kontraktu - dodał.

Można odnieść wrażenie, że Barcelona nie chce zamykać sobie ścieżki do przedłużenia kontraktu z reprezentantem Polski, ale - biorąc pod uwagę, że kontrakt Polaka wygasa już za nieco ponad pół roku - ta wypowiedź nie wskazuje też na jakąś wielką determinację katalońskiego klubu.

Robert Lewandowski rozegrał w tym sezonie 16 spotkań w barwach Barcelony, w których zdobył 8 goli i zanotował jedną asystę. Polski napastnik wciąż zachowuje dużą klasę w lidze - mimo wczorajszej wpadki z rzutem karnym. Gorzej wyglądają statystyki w Lidze Mistrzów, gdzie Lewandowski wciąż nie strzelił żadnego gola - a za nami już pięć kolejek fazy ligowej.