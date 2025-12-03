Oto winny afery wokół Papszuna. "Bubel"

"Myślałem, że po tym, co zrobił Paulo Sousa w reprezentacji Polski, żaden trener w naszym kraju nie przebije Portugalczyka. A jednak Marek Papszun jak w znanym memie powiedział: 'Potrzymaj mi piwo'. I przebił skalę. O tym trzeba mówić głośno i dosadnie: to czysta bandyterka" - pisał Michał Kiedrowski ze Sport.pl. W sprawie ewentualnego transferu trenera Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa wciąż jest bardzo głośno. Pojawiają się różne, często sprzeczne informacje. Jednak zdaniem wielu ekspertów, do takiej sytuacji dojść w ogóle nie powinno. Jeden trener nie powinien prowadzić dwóch drużyn z tego samego poziomu rozgrywek w jednej rundzie. Przepisy powinny tego zabraniać. I tak było, ale niedawno PZPN je zmodyfikował.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Bułka ujawnia, co usłyszał od lekarki. "Chciało mi się płakać"

Eksperci ciskają gromy w PZPN. "Bubel"

Według opinii ekspertów zasiadających w studiu "Polsat Futbol Cast", choć nie tylko ich, związek nie przemyślał odpowiednio zmiany przepisu i doprowadził do niepotrzebnego zamieszania. - Po pierwsze, przygotowano bubel, jeśli chodzi o przepis - zaczął Roman Kołtoń. - Musisz zakładać różne warianty, jeśli chodzi o wykorzystanie przepisu. Jak widzicie, życie bardzo szybko to [zweryfikowało, przyp. red.]. Przepis został zmieniony w lipcu, a masz w listopadzie już taką sytuację - dodawał.

- Ale trenerzy tego chcieli - zauważył Bożydar Iwanow, przypominając, kto naciskał na to, by do modyfikacji przepisu doszło. - To nie znaczy, że trenerzy mają dyktować warunki gry, które są. Spokojnie. Są jakieś racjonalne zasady, które powinny kierować - kontrował od razu Kołtoń. - Wiesz jak myślą zawsze trenerzy? My mamy być w prawie. (...) A pewne zasady powinny obowiązywać - podkreślał.

Kołtoń hipotetyzował też, do czego ten przepis może doprowadzić w przyszłości. Ten przykład pokazuje, że ponowna zmiana wydaje się konieczna, bo może wywołać wielki chaos. - Rozmawiałem ostatnio z Antkiem Bugajskim i tak się zaczęliśmy zastanawiać, jakby się zaczęło domino następujące: Legia przychodzi po trenera Rakowa, a Raków mówi: "a my przychodzimy po trenera Jagiellonii. A co! Siemieńca dawaj nam tu i teraz i go przekupujemy" - mówił. To całkowicie mogłoby wstrząsnąć ekstraklasą.

Zobacz też: Tak Maciej Rybus spędza czas po rozwodzie. Można się zdziwić.

Przyszłość Papszuna powinna być jasna w ciągu najbliższych dni

Co dalej z Papszunem? Trener Rakowa już kilkukrotnie deklarował publicznie, że jest zainteresowany pracą w Legii. Częstochowska ekipa zwalniać z kontraktu go jednak nie zamierzała, ale po meczu z Rapidem Wiedeń najpewniej doszło do delikatnego zwrotu. Jeden z przedstawicieli klubu miał powiedzieć anonimowo portalowi Meczyki.pl, że drużyna spod Jasnej Góry może usiąść do rozmów. - Nie chcemy robić Markowi problemu z odejściem. Wykazujemy elastyczność i chęć porozumienia z Legią - miał ujawnić.