Taki kontrakt w Legii ma dostać Papszun. "Dyskutowano o podziale władzy"

Poniedziałkowy mecz ligowy z Motorem Lublin, który Legia zaledwie zremisowała, był kolejnym przejawem kryzysu trawiącego warszawski klub. To już siódme kolejne spotkanie z rzędu w Ekstraklasie bez zwycięstwa stołecznej ekipy. Ostatni raz tak niechlubną serię osiągnęli w sezonie 2021/22. Nowy szkoleniowiec potrzebny jest Legii na wczoraj, a tymczasem Inaki Astuz poprowadził ją już w sześciu meczach. Niejeden zatrudniony na stałe trener do tylu nie dobije.

Legia chce Papszuna, Papszun chce do Legii. Tylko w końcu połączyć się nie mogą

Tajemnicą poliszynela jest, że Legia cały czas chce Marka Papszuna, a co więcej, on też otwarcie mówi, iż chciałby przejść tam z Rakowa Częstochowa. Tylko po drodze trzeba się jeszcze dogadać z samym Rakowem, a to jak widać trwa. Tymczasem w tabeli warszawianie mają już tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Tomasz Włodarczyk i Łukasz Wiśniowski rozmawiali o całej sprawie w programie "Z tego co słyszę" na kanale Meczyki na YouTube. Ujawnili oni niektóre szczegóły negocjacji Legii z Papszunem.

Pełne zaufanie do Papszuna? Imponująca długość kontraktu

- Według plotek Marek Papszun ma dostać w Legii 4,5-letni kontrakt do 2030 roku - powiedział Tomasz Włodarczyk. - Faktycznie te rozmowy były wielopoziomowe, jeśli chodzi o strukturę Legii, nie tylko o pierwszy zespół, ale też zarówno o klub, jak i akademię. Były podnoszone też kwestie dyrektora akademii Marka Śledzia, który ponoć nie dogaduje się z Markiem Papszunem, ale także kwestie Michała Żewłakowa, który jest w pionie sportowym. To by świadczyło, że tam mocno dyskutowano o podziale władzy w nowym układzie - dodał Wisniowski.

Przed Legią jeszcze cztery mecze w 2025 roku. Dwa ligowe i oba z Piastem Gliwice (jeden planowo, jeden zaległy jeszcze z 1. kolejki) oraz dwa w Lidze Konferencji, najpierw na wyjeździe z ormiańskim FC Noah, a potem u siebie z gibraltarskimi pogromcami Lecha Poznań, czyli Lincoln Red Imps.

