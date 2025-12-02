Gwiazda Ekstraklasy odejdzie za chore pieniądze? "Potencjał sięga Bundesligi"

16 meczów, 11 goli i trzy asysty, a to wszystko w zespole, który wcale nie jest czołową drużyną Ekstraklasy. Tomas Bobcek, bo o nim mowa, zachwyca od początku sezonu, a jego dyspozycja rodzi pytania: czy jego potencjalny transfer będzie kolejną wielomilionową transakcją? W mediach jest o nim bardzo głośno.

Gwiazda Ekstraklasy na zagranicznym celowniku? Sufit sięga Bundesligi

"Tomas Bobcek, Camilo Mena, Iwan Żelizko - o tej trójce jest najgłośniej. Z informacji WP SportoweFakty wynika, że do klubu cały czas wpływają zapytania. Tyle tylko, że Lechia nie zamierza sprzedawać. A zwłaszcza w zimowym okienku" - pisze dziennikarz wspomnianego portalu Tomasz Galiński.

Bobcek ma kontrakt do czerwca 2027 roku i najpewniej odejdzie po tym sezonie. I prawdą jest jak donosi Tomasz Galiński, że być może kontrakt zostanie przedłużony. Nie po to, by Słowak pozostał w Lechii na dłużej, ale po to, by zabezpieczyć interesy dwóch stron - zawodnika i klubu. Rozmowy trwają, czas pokaże czy coś z tego wyniknie" - tak na portalu X napisał Błażej Łukaszewski z Canal+Sport.

Ten sam Łukaszewski cytuje także słowa słowackiego napastnika, który mierzy wysoko. - Dużo dają mi te zgrupowania, chcę się tam uczyć od innych zawodników. Mam nadzieję, że kiedyś będę grał na takim poziomie jak Lobotka czy Skriniar - mówi Bobcek.

A gdzie może być jego sufit? Czy to piłkarz na czołowe kluby ekstraklasy, a może coś więcej? Z pomocą przychodzi człowiek doskonale znający napastnika. - Widziałem go jako młodego zawodnika i on już wtedy sam wiedział, że ma duży potencjał. Ja bym nawet powiedział, że ten potencjał sięga nie tyle Ekstraklasy, co Bundesligi - mówi cytowany przez Weszło Peter Struhar, trener Znicza Pruszków. Obaj pracowali ze sobą w Rużomberoku.

Dziś trudno wyobrazić sobie Lechię bez Bobcka. Przypomnijmy, że już w sierpniu w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje mówiące o tym, że gdańszczanie będą odrzucać oferty na poziomie 4-5 milionów euro.

"Jeśli ktoś przyjdzie i zaproponuje 10 milionów euro, to klub usiądzie do negocjacji" - pisał wówczas wspominany już Galiński.

Lechia Gdańsk z dorobkiem 17 punktów zajmuje 16. miejsce w tabeli ekstraklasy. We wtorkowe popołudnie zagra z Górnikiem Zabrze w meczu 1/8 finału Pucharu Polski. Z tym samym Górnikiem zmierzy się u siebie w piątek w meczu ligowym. Tak zakończy granie w 2025 roku.