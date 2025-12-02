Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Hajto przejechał się po piłkarzu Legii. "Wiedziałem, że nie da sobie rady"
Legia Warszawa w poniedziałek zremisowała 1:1 z Motorem Lublin, tym samym przedłużając do ośmiu serię meczów bez zwycięstwa. Po spotkaniu Tomasz Hajto na kanale Prawda Futbolu wyraził opinię, że obecna kadra Legii posiada piłkarzy za słabych na ten klub. W szczególności od eksperta dostało się Patrykowi Kunowi. - To piłkarz kompletnie schematyczny, stworzony tylko do drużyny Marka Papszuna, z którego inny trener nie będzie mógł skorzystać - powiedział Hajto.
Tomasz Hajto
screen

W meczu z Motorem Kun wprawdzie nawet nie pojawił się na ławce rezerwowych, ale jego los w klubie sprawił, że piłkarz uchodzi za jeden z symboli nieudanej polityki transferowej Legii. W lipcu 2023 roku dołączył do zespołu z Rakowa Częstochowa. Legia wprawdzie pozyskała go bez kwoty odstępnego, ale za to zaoferowała mu miesięczne zarobki w wysokości 120-130 tys. złotych. Kun do udanych może zaliczyć tylko pierwszy rok w Warszawie, kiedy był podstawowym lewym obrońcą zespołu. W kolejnej kampanii pełnił już tylko rolę rezerwowego piłkarza.

Zobacz wideo Kto winny kryzysowi Legii? Kosecki: Za mało odpowiedzialności ponoszą piłkarze

W obecnym sezonie jego pozycja w drużynie jest wręcz marginalna. Kun rozegrał raptem pięć spotkań, a Legia nie kryje się z zamiarem rozstania z piłkarzem i zapowiedziała, że nie będzie robić mu przeszkód w kwestii znalezienia nowego pracodawcy. Tomasz Hajto w rozmowie z Romanem Kołtoniem stwierdził, że był pewien, iż sprowadzony z Rakowa Częstochowa 30-latek nie odnajdzie się w Warszawie.

- Jak ściągano z Rakowa tego lewego obrońcę, Patryka Kuna, to wiedziałem, że on w Legii sobie nie da rady. To piłkarz kompletnie schematyczny, stworzony tylko do drużyny Marka Papszuna, z którego inny trener nie będzie mógł skorzystać - powiedział Hajto.

Hajto brutalnie podsumował grę Kuna. Dobitniej się nie dało

Co zaważyło na tym, że piłkarz, który sezon wcześniej zdobył mistrzostwo z Rakowem Częstochowa, poległ w Warszawie? Zdaniem eksperta Polsatu Sport chodzi o ograniczenia piłkarskie Kuna, który oferuje tylko jeden styl na boisku.

Hajto: - U Kuna występuje tylko bieganie na pełnym gazie po linii, gra z klepki i wrzutka. Jego grę można rozrysować bez włączania komputera. Mogę narysować kreski, w którą stronę Kun się porusza i jakie ma trzy zwody. I takiego piłkarza bierze Legia Warszawa?

- Rozliczmy kogoś, kto sprowadził takich zawodników do Legii - zakończył apelem 61-krotny reprezentant Polski, po czym wyraził opinię także na temat graczy stołecznej drużyny, sprowadzonych zza granicy: - Na ten moment, spośród zagranicznych piłkarzy Legii, u mnie grałby tylko Steve Kapuadi i może gdzieś znalazłbym miejsce dla Ermala Krasniqiego.

Następne spotkanie Legia Warszawa zagra 6 grudnia. Będzie to wyjazdowy mecz z ostatnim w tabeli Piastem Gliwice, który jednak ma zaledwie pięć punktów straty do zespołu Inakiego Astiza, a także wygrał ostatnie dwa z trzech spotkań.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem