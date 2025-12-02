Miał zastąpić Probierza. Teraz walczy o życie

"Były selekcjoner reprezentacji Bułgarii, Ljubosław Penew może zostać nowym szkoleniowcem Jagiellonii Białystok - informuje dziennikarz Przeglądu Sportowego Jakub Olkowicz. Penew przyjedzie do naszego kraju negocjować warunki kontraktu i obejrzy mecz Jagiellonii z Lechem Poznań" - głosi artykuł Sport.pl z maja 2017 roku.

Penew już wtedy miał niezłe trenerskie CV. Poza prowadzeniem rodzimej kadry trenował też Liteks Łowecz i CSKA Sofię. Jak wiadomo, ostatecznie do Polski nie trafił, ale niedługo po fiasku rozmów z Jagiellonią prowadził rezerwy Valencii. Następnie pracował w innych klubach ze stolicy Bułgarii. Ponownie objął CSKA, trenował Carsko Seło Sofię i CSKA 1948 Sofię. Jego ostatnimi zespołami były Hebyr Pazardżik oraz Łokomotiw Płowdiw.

Jest legendą bułgarskiej piłki. Walczy z rakiem

Jako trener Penew zdobył mistrzostwo i puchar Bułgarii. Ale bez wątpienia większą karierę zrobił jako zawodnik. Jest wychowankiem klubu z Sofii, z którego w 1989 roku trafił do Valencii. Sześć lat później przeniósł się do Atletico Madryt, z którym zdobył mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla. W LaLiga rozegrał ponad trzysta spotkań.

Już grając na Półwyspie Iberyjskim pierwszy raz zmagał się z nowotworem. W 1994 roku dzięki chemioterapii udało mu się pokonać raka jądra. Przez tę chorobę nie pojechał na mistrzostwa świata do USA, w których Bułgaria dotarła aż do półfinału.

Teraz - po ponad trzydziestu latach - Penev ponownie musi zmierzyć się z tą chorobą. Tym razem rak zaatakował jego nerki, a Bułgar w ciężkim stanie trafił w Niemczech do szpitala.

"Lubo, myślami cała społeczność wojskowa jest z Tobą. Wierzymy w siłę Twojego ducha, który w czerwonej koszulce przeniósł Cię na szczyty piłki nożnej i uczynił Cię ulubieńcem całej Bułgarii. Znowu wygrasz!" - napisała na Instagramie CSKA Sofia.

