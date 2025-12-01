Powrót na stronę główną
Nie do wiary, gdzie jest Legia! Tak wygląda tabela Ekstraklasy
Za nami już wszystkie rozstrzygnięcia w 17. kolejce Ekstraklasy! Mecz Motoru Lublin z Legią Warszawa dopełnił dzieła, a brak zwycięzcy w tymże spotkaniu jeszcze bardziej zacieśnia i tak już niezwykle ciasny dół tabeli. Jeszcze bardziej płasko zrobiło się też w czołówce, gdyż w tej kolejce wygrał tylko jeden zespół z Top 4.
Spotkanie Motoru Lublin z Legią Warszawa kończyło 17. kolejkę Ekstraklasy. Motor prowadził od 11. minuty po golu Karola Czubaka z karnego, ale w 25. minucie Legia wyrównała za sprawą gola Rafała Augustyniaka. Warszawianie mieli piłkę meczową w doliczonym czasie gry, ale głową z kilku metrów prosto w bramkarza trafił Mileta Rajović. Legia została więc bez zwycięstwa już siódmy raz z rzędu oraz na 14. miejscu w tabeli. Mają już tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową

Ogólnie po tej kolejce w całej praktycznie tabeli zrobiło się jeszcze bardziej ciasno. Dość powiedzieć, że trzynasty Motor Lublin do trzeciej Wisły Płock traci tylko osiem punktów. Oczywiście wiele zespołów ma co najmniej jeden mecz rozegrany mniej, ale wciąż ścisk jest niezwykły. Nic jednak dziwnego, w tej kolejce nie wygrał nikt z zespołów będących na podium. 

Górnik Zabrze został zniszczony przed Radomiaka Radom 0:4 i może przez to skończyć rok nawet poza podium. Jagiellonia Białystok złapała ewidentnie nieco zadyszkę w końcówce rundy, choć remis w Lubinie, w którym w tym sezonie nikt jeszcze nie wygrał, nie jest zły. Za to Wisła Płock z Lechem Poznań zanudziły fanów Ekstraklasy w niedzielny wieczór (0:0). Przed nami w tym roku jeszcze jedna kolejka rundy rewanżowej oraz cztery zaległe spotkania. 

Tabela Ekstraklasy po 17. kolejce:

  1. Górnik Zabrze - 17 meczów, 30 punktów, 27:19 bilans bramkowy
  2. Jagiellonia Białystok - 15 meczów, 28 pkt, 27:18
  3. Wisła Płock - 16 meczów, 28 pkt, 20:11
  4. Raków Częstochowa - 16 meczów, 26 pkt, 25:22
  5. Radomiak Radom - 17 meczów, 25 pkt, 33:28
  6. Cracovia - 16 meczów, 25 pkt, 23:19
  7. Lech Poznań - 16 meczów, 25 pkt, 27:24
  8. Korona Kielce - 17 meczów, 23 pkt, 20:18
  9. Zagłębie Lubin - 16 meczów, 22 pkt, 28:23
  10. Widzew Łódź - 17 meczów, 20 pkt, 25:26
  11. Pogoń Szczecin - 17 meczów, 20 pkt, 26:30
  12. GKS Katowice - 16 meczów, 20 pkt, 23:27
  13. Motor Lublin - 16 meczów, 20 pkt, 22:26
  14. Legia Warszawa - 16 meczów, 19 pkt, 19:18
  15. Arka Gdynia - 17 meczów, 18 pkt, 14:32
  16. Lechia Gdańsk - 17 meczów, 17 pkt, 32:35
  17. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 17 meczów, 16 pkt, 22:34
  18. Piast Gliwice - 15 meczów, 14 pkt, 16:19

