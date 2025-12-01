Piłka meczowa w 92. minucie spotkania Motor - Legia! Co tam się stało?

Czy Legia Warszawa nie wygra w lidze po raz siódmy z rzędu i wyrówna niechlubną serię z sezonu 2021/22, czy może przełamie się i zada Motorowi pierwszą od ponad miesiąca porażkę? Takie pytanie zadawaliśmy sobie przed ostatnim meczem 17. kolejki. Kryzys stołecznego klubu nie ma póki co końca. Podobnie jak kadencja tymczasowego trenera Inakiego Astiza. Hiszpan miał być na chwilę, jest już miesiąc. W tym czasie nie wygrał ani jednego spotkania, a Legia osunęła się na 14. miejsce w tabeli. Porażka z Motorem oznaczałaby tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Bułka ujawnia, co usłyszał od lekarki. "Chciało mi się płakać"

Legia zaczęła najgorzej, jak się dało. Co oni zrobili?!

Motor z kolei miał przed tą kolejką tylko jeden punkt więcej niż Legia, ale humor zupełnie inny. Oni w ostatnich tygodniach zażegnali kryzys. Lublinianie w poprzednich czterech meczach zdobyli osiem punktów, ograli m.in. Cracovię na wyjeździe (2:1), a smaku porażki nie zaznali od 17 października. Przystępowali do tego spotkania rozpędzeni i, biorąc pod uwagę formę, w roli faworyta.

Trener Astiz postanowił poszukać nowych rozwiązań, dając pierwszą w sezonie szansę 20-letniemu Portugalczykowi Henrique Arreiolowi. Jednak zanim zdążyliśmy się przekonać, co wychowanek Sportingu Lizbona umie, jego koledzy z drużyny zrobili coś absurdalnego. W 9. minucie Kamil Piątkowski oraz Steve Kapuadi nie porozumieli się w sprawie tego, kto ma przejąć zagranie w pole karne Legii. Ich bierność wykorzystał Fabio Ronaldo, który wyskoczył Polakowi zza pleców, a potem został podcięty przez próbującego ratować sytuację Kacpra Tobiasza. Sędzia Lasyk początkowo nie gwizdnął rzutu karnego, ale po obejrzeniu tego raz jeszcze na monitorze VAR, zmienił zdanie. Do piłki podszedł Karol Czubak i niezwykle precyzyjnym strzałem tuż przy słupku dał Motorowi prowadzenie!

Debiutant błysnął dośrodkowaniem

Rywale nie musieli uprzykrzać życia Legii. Ona sama dokonała na sobie sabotażu. Tyle dla nich dobrego, że potrafili przynajmniej dość szybko odpowiedzieć. W 25. minucie dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego posłał Arreiol, przedłużył je głową Mileta Rajović, po czym dosłownie z metra piłkę do siatki wbił Rafał Augustyniak. Wynik 1:1 do przerwy wydawał się zasłużony, bo żadna ze stron wyraźnej przewagi nie miała. Choć w 33. minucie Legia mogła stracić pechowo gola. Petar Stojanović próbował głową wybić dośrodkowanie Stolarskiego, ale zrobił to tak, że piłka została podbita i przelobowała Tobiasza, po czym odbiła się od słupka! Szczęście uratowało Legię i utrzymało wynik 1:1 po pierwszej połowie.

Liczyliśmy, że po przerwie oba zespoły podkręcą tempo, bo remis nie urządzał tu nikogo. Natomiast stało się wręcz przeciwnie. Mecz zrobił się rwany, pełen niedokładności i bez dobrych szans bramkowych. Legia miała okazję w 63. minucie, a mianowicie rzut wolny sprzed linii pola karnego. Natomiast Rafał Augustyniak przestrzelił tak potężnie, że jakby ustawić ze trzy bramki jedna na drugiej, to do żadnej z nich by nie trafił.

Trudno było tu tak naprawdę coś mądrego napisać, bo obie drużyny miały ogromny problem z oddaniem choćby celnego strzału. Nie zobaczyliśmy takowego przez większość drugiej połowy. Dopiero w 82. minucie z około dwudziestego metra słupek obił Kacper Urbański (co wciąż nie było celnym strzałem, bo słupek statystycznie takim nie jest). Celnego strzału w końcu się doczekaliśmy - w doliczonym czasie gry.

Rajović tego nie trafił! Koszmar krytykowanego napastnika

Tylko Mileta Rajović wie, jakim cudem to nie skończyło w bramce. W 92. minucie Duńczyk dostał idealne dośrodkowanie od Jakuba Żewłakowa, ale mimo że był kompletnie niepilnowany trzy metry przed bramką, strzelił głową prosto w Brkicia! Legia zmarnowała idealną szansę i nie wygrała siódmego ligowego meczu z rzędu! Ma tym samym już tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Przed Legią w tym roku jeszcze dwa ligowe mecze, oba z Piastem Gliwice (planowy i zaległy).

Motor Lublin - Legia Warszawa 1:1 (Czubak 11'(K) - Augustyniak 25')

Motor: Brkić - Paweł Stolarski (75. Wójcik), Bartos, Matthys, Luberecki - Samper - Król (75. Karasek), Wolski (75. Scalet), Rodrigues, Ronaldo (66. van Hoeven) - Czubak (88. Haxha)

Brkić - Paweł Stolarski (75. Wójcik), Bartos, Matthys, Luberecki - Samper - Król (75. Karasek), Wolski (75. Scalet), Rodrigues, Ronaldo (66. van Hoeven) - Czubak (88. Haxha) Trener: Mateusz Stolarski

Mateusz Stolarski Legia: Tobiasz - Stojanović (82. Vinagre), Piątkowski, Kapuadi, Reca - Arreiol (82. Szymański), Augustyniak (82. Kapustka), Wojciech Urbański (61. Kacper Urbański) - Wszołek, Rajović, Krasniqi (76. Żewłakow)

Tobiasz - Stojanović (82. Vinagre), Piątkowski, Kapuadi, Reca - Arreiol (82. Szymański), Augustyniak (82. Kapustka), Wojciech Urbański (61. Kacper Urbański) - Wszołek, Rajović, Krasniqi (76. Żewłakow) Trener: Inaki Astiz

Inaki Astiz Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Piotr Lasyk (Bytom) Żółte kartki: Augustyniak, W. Urbański, Szymański (Legia)

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU.