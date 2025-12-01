Papszuna jeszcze nie ma w Legii, a zaraz odejdzie? Obiecał to żonie

Czy Marek Papszun trafi do Legii Warszawa? To jeden z najgorętszych tematów w polskiej piłce nożnej w ostatnich tygodniach. Oliwy do ognia dolał sam trener Rakowa, który potwierdził zainteresowanie - tak Legii nim, jak i jego Legią. Póki co pracuje jednak jeszcze przy ul. Limanowskiego. W całym zamieszaniu bardzo interesującą kwestię przypomniało TVP Sport. Chodzi o wypowiedź Papszuna sprzed lat.

Papszun obiecał żonie. Czy wpłynie to na decyzję ws. Legii?

Mateusz Miga ze wspomnianego wyżej portalu zwrócił uwagę na fakt, że jeśli Papszun obejmie Legię, to maksymalnie do 2027 roku. Oczywiście zakładając, że trener dotrzyma słów wypowiedzianych przed trzema laty w wywiadzie.

- Dlatego deklaracja, którą dałem żonie w 2017 roku, to nie są puste słowa. Obiecałem wtedy, że jeszcze 10 lat takiego życia i na tym koniec, opierając się na życiowym doświadczeniu. W życiu chodzi między innymi o to, żeby nie powtarzać własnych błędów - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl w 2022 roku.

Miga przypomniał, że żadnemu trenerowi Legii od czasu Macieja Skorży nie udało się wytrwać w Legii ponad dwa lata. Przez ponad dekadę tej sztuki próbowało dokonać wielu szkoleniowców. Od tego czasu aż 13 trenerów próbowało osiągać w Warszawie sukcesy. Części się to udawało, ale suma summarum każdy kończył swoją misję przed okresem dwóch lat.

- Nie zarzekam się na sto procent, że jeśli w przyszłości pojawi się świetny, ciekawy projekt, to nie przesuniemy deadline’u o rok czy dwa. Żona widzi, jaką mi to sprawia satysfakcję i jak mi na tym zależy, dlatego jest wyrozumiała. Natomiast drastycznych zmian nie będzie - tak mówił wówczas Marek Papszun.

