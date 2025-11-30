Papszun wyszedł na konferencję i się zaczęło. "Kolejny strzał"

Konferencje prasowe Marka Papszuna zapewniają w ostatnim czasie mnóstwo emocji. Przed meczem z Rapidem Wiedeń szkoleniowiec wprost przyznał, że chce odejść do Legii Warszawa. Ta szczerość nie wpłynęła źle na piłkarzy - Raków wygrał z Rapidem aż 4:1 i zbliżył się do zajęcia miejsca w czołowej ósemce fazy ligowej Ligi Konferencji.

Papszun znów zrobił show na konferencji. "To nie do mnie pytanie"

Legia chciałaby zobaczyć Marka Papszuna jak najszybciej u siebie. I można było przypuszczać, że przedłużający się związek tego trenera z Rakowem nie wyjdzie na dobre żadnej ze stron. A jednak wydaje się, że na tej sytuacji przegrywa obecnie tylko stołeczna drużyna oraz sam szkoleniowiec - Legia w lidze nie wygrała od września i ma już tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Za to Raków właśnie wygrał kolejny mecz - i to bardzo pewnie, bo Arkę pokonał aż 4:1 - i awansował na 4. miejsce w tabeli.

Na pomeczowej konferencji prasowej Marek Papszun znów sprawił, że będzie się dużo mówiło o nim oraz jego lojalności do obecnego pracodawcy.

"No i mamy kolejny strzał Marka Papszuna. Zadałem pytanie, skąd wynika różnica pomiędzy punktowaniem Rakowa u siebie, a na wyjeździe. W delegacji Raków jest pierwszy w tabeli, u siebie szesnasty. Marek Papszun: - To nie do mnie pytanie. Zapytajcie ludzi decyzyjnych w klubie, skąd to się bierze" - cytuje wypowiedź szkoleniowca z konferencji prasowej dziennikarz Kamil Głębocki.

Można odnieść wrażenie, że podobnymi wypowiedziami szkoleniowiec prosi się o zwolnienie - i w normalnych okolicznościach pewnie w końcu klub by nie wytrzymał. Tylko że obecnej sytuacji Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa daleko jest do normalności.

Do końca roku Raków Częstochowa zagra jeszcze pięć spotkań - najbliższe już w środę 3 grudnia, gdy w Pucharze Polski podopieczni Marka Papszuna zmierzą się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław.