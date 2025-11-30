Zatrzymali Jagiellonię! To jedyny niezdobyty stadion w Ekstraklasie

Zagłębie Lubin przystępowała do meczu z Jagiellonią jako zespół, który nie przegrał jeszcze ani jednego domowego meczu. Białostoczanie przyjechali na Dolny Śląsk z misją przerwania tej serii lubinian. Nagrodą miał być awans na pozycję lidera ekstraklasy.

W pierwszej połowie kibice w Lubinie nie mieli czego świętować. W piątej minucie piłkę w siatce umieścił Kajetan Szmyt, ale gol nie został uznany z powodu spalonego. Pod drugą bramką Jasmin Burić zatrzymał Jesusa Imaza, a tuż przed przerwą Sławomir Abramowicz kapitalnie obronił ekwilibrystyczny strzał Leonardo Rochy. Fatalnie spudłował z kolei Roman Jakuba.

Po zmianie stron konkretów wciąż było niewiele. Zagłębie zagroziło Jagiellonii po indywidualnej akcji Igora Orlikowskiego. Ofensywne wejście bocznego obrońcy gospodarzy zakończyło się celnym strzałem, ale też dobrą interwencją Abramowicza.

W drugim polu karnym Jasmin Burić znów obronił strzał Imaza i spotkanie ostatecznie zakończyło się bezbramkowym remisem.

W następnej kolejce Zagłębie Lubin zagra w roli gospodarza z Widzewem Łódź. Spotkanie zostanie rozegrane 6 grudnia o 17:30. Będzie to przedostatni mecz zespołu Leszka Ojrzyńskiego w 2025 roku, który 14 grudnia zagra jeszcze w Częstochowie zaległy mecz z Rakowem.

Dla Adriana Siemieńca i jego podopiecznych wyzwań będzie więcej. Najbliższe - już 4 grudnia na stadionie w Katowicach, w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Trzy dni później - także na wyjeździe - białostoczanie zmierzą się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza.

11 grudnia Jagiellonia zagra u siebie z Rayo Vallecano w Lidze Konferencji, 14 grudnia w Lublinie zagra zaległy mecz z Motorem, a rok zakończy wyjazdowym meczem z AZ Alkmaar w ramach LK. Ten mecz zaplanowano na 18 grudnia.

Zagłębie Lubin 0:0 Jagiellonia Białystok (0:0)

Gole: -

Zagłębie: Burić (gk) - Orlikowski, Michalski, Ławniczak, Jakuba - Szmyt (66' Diaz), Kocaba, Kolan (88' Makowski), Lucić - Rocha, Reguła (66' Sypek)

trener: Leszek Ojrzyński

Leszek Ojrzyński Jagiellonia: Abramowicz (gk) - Wojtuszek, Pelmard, Stojinović, Wdowik - Romanczuk (k) (85' Kobayashi), Flach (65' Mazurek) - Pozo, Imaz, Jóźwiak (65' Pietuszewski) - Pululu (85' Rallis)

trener: Adrian Siemieniec

Adrian Siemieniec Stadion Zagłębia, Lubin

Lubin sędziował: Szymon Marciniak (Płock)

Szymon Marciniak (Płock) żółte kartki: Luka Lucić, Adam Radwański - Andy Pelmard, Bartosz Mazurek

