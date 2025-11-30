Tak Papszun żegna się z Rakowem. To była deklasacja

Wydaje się już niemal pewne, że Marek Papszun będzie nowym trenerem Legii Warszawa. Szkoleniowiec Rakowa sam przyznał, że na to liczy podczas konferencji prasowej przed meczem z Rapidem Wiedeń. Na razie jednak wciąż prowadzi zespół z Częstochowy, co sprawia, że mamy do czynienia z bardzo niecodzienną sytuacją.

Raków znów wygrywa. Arka bez szans

Tylko że na piłkarzy Rakowa sytuacja z odejściem Marka Papszuna najwidoczniej nie wpłynęła negatywnie. Najpierw częstochowianie wygrali z Rapidem aż 4:1, a dzisiaj nie mieli większych problemów z Arką Gdynia.

Początek spotkania był dość senny, ale o emocje w Gdyni szybko postanowił zadbać bramkarz Arki Damian Węglarz. W 10. minucie Lamine Diaby-Fadiga zdecydował się na uderzenie z pierwszej piłki zza pola karnego. Nie był to najmocniejszy strzał, a w dodatku leciał on prosto w bramkarza - a jednak na Węglarza wystarczyło.

Już w 16. minucie mogło być 2:0, ale strzał Amorima zatrzymał się na poprzeczce. W kolejnych minutach Arka zyskała trochę oddechu i wydawało się, że jeszcze nic nie jest stracone - zwłaszcza że u siebie jest to jeden z najlepszych zespołów ligi. Wszystko zmieniło się jednak w 40. minucie, gdy Dominik Zator otrzymał czerwoną kartkę za brutalny (choć dość przypadkowy) faul.

Kilka minut później było 2:0. Znów nie popisał się Damian Węglarz, którego tym razem zaskoczył Michael Ameyaw. Piłkarz Rakowa wykonywał rzut wolny z boku pola karnego i wydawało się, że będzie dośrodkowywał - a jednak zdecydował się na bezpośrednie uderzenie, co się opłaciło, bo zdobył przepiękną bramkę.

Na tym się nie skończyło. W samej końcówce czasu doliczonego na strzał z dystansu zdecydował się Jonatan Braut Brunes - i znów wydaje się, że więcej mógł zrobić Węglarz, który puścił kolejną bramkę. Do przerwy gospodarze przegrywali 0:3 i wydawało się, że mecz jest już rozstrzygnięty.

Grająca w osłabieniu Arka liczyła już tylko na jak najmniejszy wymiar kary. Raków nie prowadził jakichś huraganowych ataków, a i tak był lepszy od gospodarzy. W 57. minucie piłkarze Marka Papszuna wygrywali już 4:0 - kolejną bramkę w tym meczu zdobył Brunes.

Arka walczyła już nie o punkty, a zachowanie godności. I zadbał o to m.in. Marc Navarro, który w 71. oddał przepiękny strzał z rzutu wolnego. Kapitan Arki mimo dużego dystansu przymierzył idealnie i pokonał Oliwiera Zycha strzałem w samo okienko.

Arka starała się zdobyć jeszcze jednego gola, ale większych emocji w tym meczu już nie było. Gospodarze przegrali aż 1:4.

Raków Częstochowa w jednym z ostatnich meczów Marka Papszuna (ostatnim?) pokazuje się ze świetnej strony. Można powiedzieć, że mistrz dał surową lekcję uczniowi - w końcu trener Arki Dawid Szwarga to były asystent Marka Papszuna. Częstochowianie dzięki tej wygranej awansowali na 4. miejsce w tabeli. Arka Gdynia ma tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową.