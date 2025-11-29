Absolutna katastrofa Legii. Kosecki wskazał winnych. "Nie sądziłem"

7 - tylu ostatnich meczów nie wygrała Legia Warszawa (to jej najgorsza seria od sezonu 2004/05). Jakby tego było mało, poniosła w nich aż cztery porażki (co kosztowało ją choćby odpadnięcie z Pucharu Polski) i na razie niewiele wskazuje na to, aby szybko miała nastąpić znaczna poprawa.

Legia Warszawa pogrążona w kryzysie. Jakub Kosecki nie ma złudzeń

Na pewno drużynie nie pomaga brak stałego trenera (po rozstaniu z Edwardem Iordanescu tymczasowo funkcję tę pełni Inaki Astiz) czy chaotyczne działania władz klubu, lecz zdaniem Jakuba Koseckiego w tej sytuacji należy więcej wymagać od kogo innego.

- Mam wrażenie, że za mało winy i odpowiedzialności jest zrzucane na zawodników, którzy grają obecnie i grali w poprzednich czterech latach w warszawskiej drużynie - powiedział gość programu "To jest Sport.pl". Przypomnijmy, że od zdobycia ostatniego tytułu w sezonie 2020/21 Legia zajmowała kolejno: 10., drugie, trzecie i piąte miejsce w Ekstraklasie. Pewną osłodą były dwa krajowe puchary i superpuchary czy niezłe występy w europejskich pucharach, lecz w Warszawie priorytetem jest mistrzostwo, a na nie trzeba będzie jeszcze poczekać.

Jakub Kosecki zawiedziony piłkarzami Legii Warszawa. "Coś niewyobrażalnego"

Zdaniem 35-latka piłkarze stołecznego zespołu spisują się dużo poniżej oczekiwań. - To, jak tam prędko przebierają nóżkami i kiwają przeciwników, jest dla mnie czymś niewyobrażalnym. Nie sądziłem, że Legia będzie w stanie dobić do takiego poziomu - gorzko przyznał.

Po 15 meczach w Ekstraklasie Legia Warszawa ma 18 pkt i jest w drugiej połowie tabeli. Natomiast po czterech kolejkach Ligi Konferencji wywalczyła zaledwie trzy punkty, przez co aktualnie jest poza strefą dającą awans do fazy pucharowej.

