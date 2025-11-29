Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Feio szybko opuści Radomiaka? Nowe fakty wyszły na jaw
Odkąd Goncalo Feio objął funkcję trenera Radomiaka Radom, wyniki tego zespołu znacznie się poprawiły. Wisienką na torcie było rozgromienie lidera tabeli Górnika Zabrze 4:0, czego zespół z Mazowsza dokonał w piątkowy wieczór 28 listopada. Wielu kibiców oraz ekspertów było pod wrażeniem efektów pracy Portugalczyka w tak krótkim czasie, a Tomasz Ćwiąkała poinformował, że jak tak dalej pójdzie to Feio... długo w Radomiu nie zabawi. Wszystko przez klauzulę w kontrakcie.
DLOLU
Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Gdy pod koniec października Goncalo Feio zaliczył powrót do Ekstraklasy i został trenerem Radomiaka Radom, zespół ten był w sporym kryzysie. Wygrali tylko cztery z trzynastu ligowych meczów, a dwa z tych czterech zwycięstw pochodziły jeszcze z lipca oraz początku sierpnia. Odpadli też z Pucharu Polski już w 1. rundzie (0:2 z Zagłębiem Lubin). Joao Henriques ewidentnie nie był w stanie poprawić funkcjonowania drużyny na boisku i pożegnał się z posadą.

Zobacz wideo Kosecki szczerze o kapitanie Legii: Był niesamowity, miał jaja ze stali

Feio przybył i niemal z miejsca odmienił Radomiak

Odkąd Feio przyszedł, to w zespole Radomiaka niemal z miejsca coś się obudziło. Były szkoleniowiec Legii wygrał trzy z czterech meczów, w jakich zdążył radomian poprowadzić. W dodatku dwa z tych zwycięstw to demolki na rewelacjach sezonu, bo Radomiak u siebie rozbił zarówno Wisłę Płock (3:0), jak i Górnika Zabrze (4:0). Tylko w Poznaniu z Lechem kompletnie im nie poszło (1:4). Niemniej efekty pracy Feio są imponujące, a po piątkowym triumfie nad liderującym w tabeli Górnikiem pojawiły się nawet komentarze, że to kolejny cios w Legię Warszawa, która zwolniła Feio, a dziś jest bez zatrudnionego na stałe trenera oraz blisko strefy spadkowej. Za to komentator sportowy Tomasz Ćwiąkała poinformował o pewnym fakcie, który może sprawić, że Radomiak długo się Portugalczykiem nie nacieszy.

Kusząca klauzula w kontrakcie. Feio długo nie zabawi w Radomiu?

Chodzi o klauzulę wykupu, zapisaną w jego kontrakcie. - Zdziwię się, jeśli Feio popracuje w Radomiaku dłużej niż przez rok. Ale nie przez wyniki czy ewentualne kłótnie, tylko klauzulę - 100 tys. euro do lipca, a od lipca 200 - napisał Ćwiąkała na portalu X. Nie są to pierwsze doniesienia o istnieniu takiej klauzuli. To samo wcześniej twierdził Mateusz Borek, tylko wówczas jeszcze nie padły konkretne liczby.

Tak czy inaczej, Feio na ten moment pozostaje w Radomiu i jeśli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, będzie zimą przygotowywał Radomiak do wiosennego grania. Do tego czasu został im jednak jeszcze jeden ligowy mecz w 2025 roku. Będzie to pierwsze starcie rundy rewanżowej na wyjeździe z Pogonią Szczecin w sobotę 6 grudnia o 14:45. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!