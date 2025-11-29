Saga dotycząca Marka Papszuna w Legii Warszawa wciąż trwa. Szkoleniowiec chce przenieść się do stolicy, ale wciąż ma kontrakt z Rakowem Częstochowa, więc on, jak i Wojskowi będą musieli się dogadać z właścicielem Medalików. Sytuacja jest tak napięta, że pojawiają się coraz to nowe komentarze. Wymownie reaguje właściciel Rakowa Częstochowa. Głos w końcu zabrali również piłkarze. - Byliśmy w hotelu, graliśmy w bilard, wczoraj kolacja, dzisiaj śniadanie. Dla nas to jest normalny dzień. Skupiliśmy się na meczu i pokazaliśmy, że jesteśmy prawdziwą drużyną, która może walczyć o najwyższe cele. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. To jest poza moim zasięgiem - oświadczył Fran Tudor, kapitan zespołu na antenie Polsatu Sport.

Tak zareagowali piłkarze Legii na wieści dot. Papszuna

Teraz Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego" informuje jak sytuacja wygląda z perspektywy Legii Warszawa. "Drużyna jest przybita, sami zawodnicy czują, jak mocno rozczarowują. Doświadczony trener może dzięki temu szybciej zdobyć ich zaufanie, by podporządkowali się jego metodom" - uważa dziennikarz.

Autor dowiedział się także, jak zareagowali piłkarze Legii Warszawa na możliwość współpracy z Markiem Papszunem. "Piłkarzom Legii nie wszystkie muszą się podobać — delikatny szmer zdziwienia poniósł się po tym, gdy usłyszeli, że po każdym meczu będą musieli wypełniać ankiety, oceniać siebie i zespół" - zdradził.

"Ale generalnie wśród legionistów dominuje ciekawość nowego trenera, a nawet i ufność, że może ich wyciągnąć z obecnego kryzysu. Dla każdego trenera to dobry grunt, by od pierwszego dnia wprowadzać poprawki" - dodał.

Jakby tego było mało - jeden z pracowników klubu, który pamięta czasy Goncalo Feio skomentował: "Mieliśmy u siebie syna diabła. Teraz przychodzi sam diabeł" - stwierdził wymownie.

Dziennikarz przypomina, że Papszun jest bardziej potrzebny Legii niż ona jemu. "Tylko w Rakowie przyzwyczaił się do zdecydowanie innego sposobu pracy niż korporacyjna Legia. A zderzenie tych dwóch światów w teorii grozi wybuchami. Ktoś będzie musiał ustąpić, żeby nie powtórzyła się kolejna wojna domowa, która zżerała Legię od środka w poprzednim sezonie oraz pamiętnym 2020/21, kiedy warszawski klub nabałaganił już do tego stopnia, że zaczął mu grozić spadek" - zakończył.