Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Lech straci swoją największą gwiazdę? Sensacyjne wieści
Luis Palma został wypożyczony z Celtiku Glasgow do Lecha Poznań na cały sezon 25/26. Skrzydłowy z Hondurasu świetnie wprowadził się do Ekstraklasy i stał się gwiazdą naszej ligi. W mediach z Hondurasu pojawiają się wieści, że Lech może stracić Palmę w połowie sezonu. Ma to związek z zatrudnieniem nowego trenera w Celtiku.
DLOPO
Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl

Lech Poznań dokonał wielu transferów w trakcie letniego okna, ale jeden ruch był wyjątkowo dobry w wykonaniu mistrzów Polski. Chodzi o Luisa Palmę, który został wypożyczony z Celtiku Glasgow z opcją wykupu. Reprezentant Hondurasu świetnie się wprowadził do Lecha, a po 21 meczach Palma ma sześć goli i sześć asyst. Palma szybko stał się gwiazdą zespołu Nielsa Frederiksena. Czy jest szansa, że Celtic sprowadzi Palmę z powrotem po zaledwie połowie sezonu?

Zobacz wideo Lech zakpił z Hiszpanów. "Wolałbym mieć taką szatnię niż takich piłkarzy"

Luis Palma wróci do Celtiku? To może oznaczać problemy Lecha Poznań

Serwis oncenoticias.hn informuje, że w styczniu może dojść do zmiany klubu u Palmy. Ma to związek z tym, że nowym trenerem Celtiku zostanie Francuz Wilfried Nancy, który aktualnie jest zatrudniony w Columbus Crew. Tymczasowym trenerem Celtiku jest Martin O'Neill, który wygrał pięć z sześciu meczów, ale mimo to 55-krotny mistrz Szkocji nie chce się z nim związać na dłużej. W najbliższych dniach Nancy powinien podpisać kontrakt z Celtikiem.

Co to oznacza z perspektywy Palmy? Celtic może chcieć skrócić jego wypożyczenie z Lecha Poznań, ale nie należy tego traktować jako coś pewnego. Palma nie był ulubieńcem Brendana Rodgersa, a więc poprzedniego trenera Celtiku, przez co Lechowi udało się wypożyczyć skrzydłowego. Warto zaznaczyć, że Lech zawarł opcję wykupu Palmy w umowie wypożyczenia ze Szkotami.

"Palma nadal pełni kluczową rolę w Lechu, gdzie zyskuje na znaczeniu i regularności" - pisze portal oncenoticias.hn. 

Ile Lech musiałby wydać na potencjalny wykup Palmy z Celtiku? Polskie media podawały, że kwota wykupu może wynosić około czterech mln euro. "Na dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że Palmę trzeba wykupić i albo zostawić przy Bułgarskiej, a być może po świetnym sezonie sprzedać z zyskiem" - pisał portal meczyki.pl.

Zobacz też: Ale im nastrzelał! Niewiarygodny wyczyn Lewandowskiego

Co zwiększy szanse na wykup Palmy? Wspomniane źródło dodaje, że Lech musi spełnić trzy warunki: dojść jak najdalej w Lidze Konferencji, zapewnić sobie udział w europejskich pucharach w kolejnym sezonie i sprzedać Antoniego Kozubala lub Michała Gurgula za spore pieniądze.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich