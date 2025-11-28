Lech straci swoją największą gwiazdę? Sensacyjne wieści

Lech Poznań dokonał wielu transferów w trakcie letniego okna, ale jeden ruch był wyjątkowo dobry w wykonaniu mistrzów Polski. Chodzi o Luisa Palmę, który został wypożyczony z Celtiku Glasgow z opcją wykupu. Reprezentant Hondurasu świetnie się wprowadził do Lecha, a po 21 meczach Palma ma sześć goli i sześć asyst. Palma szybko stał się gwiazdą zespołu Nielsa Frederiksena. Czy jest szansa, że Celtic sprowadzi Palmę z powrotem po zaledwie połowie sezonu?

Luis Palma wróci do Celtiku? To może oznaczać problemy Lecha Poznań

Serwis oncenoticias.hn informuje, że w styczniu może dojść do zmiany klubu u Palmy. Ma to związek z tym, że nowym trenerem Celtiku zostanie Francuz Wilfried Nancy, który aktualnie jest zatrudniony w Columbus Crew. Tymczasowym trenerem Celtiku jest Martin O'Neill, który wygrał pięć z sześciu meczów, ale mimo to 55-krotny mistrz Szkocji nie chce się z nim związać na dłużej. W najbliższych dniach Nancy powinien podpisać kontrakt z Celtikiem.

Co to oznacza z perspektywy Palmy? Celtic może chcieć skrócić jego wypożyczenie z Lecha Poznań, ale nie należy tego traktować jako coś pewnego. Palma nie był ulubieńcem Brendana Rodgersa, a więc poprzedniego trenera Celtiku, przez co Lechowi udało się wypożyczyć skrzydłowego. Warto zaznaczyć, że Lech zawarł opcję wykupu Palmy w umowie wypożyczenia ze Szkotami.

"Palma nadal pełni kluczową rolę w Lechu, gdzie zyskuje na znaczeniu i regularności" - pisze portal oncenoticias.hn.

Ile Lech musiałby wydać na potencjalny wykup Palmy z Celtiku? Polskie media podawały, że kwota wykupu może wynosić około czterech mln euro. "Na dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że Palmę trzeba wykupić i albo zostawić przy Bułgarskiej, a być może po świetnym sezonie sprzedać z zyskiem" - pisał portal meczyki.pl.

Co zwiększy szanse na wykup Palmy? Wspomniane źródło dodaje, że Lech musi spełnić trzy warunki: dojść jak najdalej w Lidze Konferencji, zapewnić sobie udział w europejskich pucharach w kolejnym sezonie i sprzedać Antoniego Kozubala lub Michała Gurgula za spore pieniądze.

