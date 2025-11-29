Wstrząsające kulisy. Oto co działo się w szatni Legii Warszawa. "Dusił nas"

Wszyscy kibice Legii Warszawa zastanawiają się, jak długo jeszcze potrwa jeden z największych kryzysów w historii klubu ostatnich lat. Warszawianie odpadli już z Pucharu Polski, w PKO BP Ekstraklasie tracą już dwanaście punktów do prowadzącego Górnika Zabrze, a w Lidze Konferencji są w strefie poza barażami o 1/8 finału.

Jakub Kosecki zabrał głos o Vrdoljaku

Wielu ekspertów uważa, że Legii Warszawa brakuje prawdziwego lidera na boisku. Nie tylko takiego z wielkimi umiejętnościami, ale z niesamowitym charakterem. Trudno się z tym nie zgodzić. Warszawianie nie mają obecnie takiego piłkarza, jakim był np. chorwacki środkowy pomocnik Ivica Vrdoljak, który dla Legii zagrał 191 spotkań, zdobył 27 bramek i miał 17 asyst. Na jego temat zabrał głos Jakub Kosecki, który tradycyjnie był gościem naszego programu "To jest Sport.pl".

- Pozdrawiam Cię Ivica Vrdoljak bardzo serdecznie. Przysięgam Ci, jak wchodził zdenerwowany do szatni po jakimś słabszym meczu, czy następnego dnia, to ja nawet nie chciałem wychodzić na trening. Chciałem jak najszybciej się umyć i spierdzielać. On dusił nas tam, bardzo brzydko się o nas wypowiadał, nie będę cytował i przeklinał - przyznał Jakub Kosecki.

Dodał też, że Vrdoljak wielki charakter pokazywał na każdym kroku. Podał przykłady.

- Jak Ivica nie strzelił dwóch karnych, to oczywiście miał do siebie duże pretensje. Ale jak potem trzeba było strzelać następnego karnego, to on to robił. Jak trzeba było podejść do kamer to też Ivica. Mecz Legia - Lech o mistrzostwo, pełen stadion, 80 minuta 0:0 i kto podszedł do karnego? Ivica. Chłop miał jaja ze stali, charyzmę, charakter. Jakby teraz wpadł do siatki, to o jezusie - dodał Jakub Kosecki.

Vrdoljak z Legią Warszawa trzy razy zdobył mistrzostwo Polski i aż pięć razy krajowy puchar. Ze stolicy odszedł w sierpniu 2016 roku.

Legia Warszawa w następnej kolejce PKO BP Ekstraklasy zagra w poniedziałek, 1 grudnia na wyjeździe z Motorem Lublin. Początek meczu o godz. 19. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

