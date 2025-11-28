Cały świat widzi, co stało się z Legią. Nie mają litości. "Katastrofa dekady"

7 - do tylu w czwartkowe popołudnie wzrosła liczba meczów z rzędu Legii Warszawa bez zwycięstwa w meczu o stawkę. Drużyna prowadzona przez Inakiego Astiza przegrała w Lidze Konferencji 0:1 u siebie ze Spartą Praga. Warszawianie w LK po czterech kolejkach mają tylko trzy punkty i są na odległej, 28. pozycji. Nie ma wątpliwości, że to jeden z największych kryzysów w historii klubu, podobny do tego z sezonu 2021/20211, kiedy Legia zajęła dopiero 10. miejsce na koniec sezonu w Ekstraklasie.

Cały świat widzi, co stało się z Legią Warszawa. "Katastrofa dekady"

Słabe wyniki klubu ze stolicy sprawiły, że 31 października zwolniony został Rumun Edward Iordanescu. Media w jego kraju wciąż żyją jego rozstaniem z Legią. Teraz rumuński dziennik "ProSport" napisał duży artykuł o wielkim kryzysie w Legii Warszawa.

"Mogło być jeszcze gorzej niż w FCSB [klub w Rumunii - red.]! W Polsce Legia po odejściu Iordanescu osiągnęła katastrofę dekady. Wyłącznie" - to tytuł artykułu.

"W czwartek wieczorem, podczas gdy FCSB przegrywało 0:1 na wyjeździe z Crveną Zvezdą Belgrad w grupie Ligi Europy, mimo że od 27. minuty grało z przewagą liczebną, inny wielki zespół z Europy Środkowo-Wschodniej przeżywał podobną gehennę. W Lidze Konferencji 0:1 u siebie ze Spartą Praga. Ale to nie wszystko!" - dodaje dziennikarz Gabriel Berceanu.

Zwraca on też uwagę, że Legia jest w kryzysie, w którym nigdy nie był rumuński FCSB i że tak fatalnej serii nie miała w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

"Po odejściu Iordanescu najukochańsza polska drużyna praktycznie upadła i dotarła do katastrofy dekady – sytuacji, w jakiej FCSB, najukochańsza rumuńska drużyna, nigdy wcześniej się nie znalazła. Tymczasowym trenerem jest Inaki Astiz, były członek sztabu Iordanescu i ma pięć kolejnych meczów bez zwycięstwa ProSport udokumentował i prezentuje statystyczną rzeczywistość: katastrofę dekady dla Legii po odejściu Iordanescu! Ani razu w ciągu ostatnich dziesięciu lat Legia nie miała tak długiej, siedmiomeczowej serii bez zwycięstwa" - czytamy.

Dziennikarze przytacza też sytuację Legii oraz FCSB w europejskich pucharach oraz w krajowych ligach.

"FCSB nie radzi sobie dobrze, ani w pucharach, ani w lidze, ale mogłoby być jeszcze gorzej! W Rumunii nie ma takiej krytyki, z jaką spotkała się Legia w Polsce. FCSB wiedząc, że punkty dzielą się potem na pół, ma tylko siedem straty do lidera. Tymczasem Legia jest dwa punkty od upokorzenia w postaci spadku i aż 12 punktów od lidera - dodaje ProSport.

Legia Warszawa przełamać fatalną serię będzie miała okazję w poniedziałek, 1 grudnia na wyjeździe z Motorem Lublin. Początek spotkania o godz. 19. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

