Była 11:00, gdy Raków napisał o Papszunie. Tego nikt się nie spodziewał

- Żeby zamknąć ten temat komentarz do mojej sytuacji. Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii. To tyle, jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i tak się stanie i nie będę musiał tego więcej komentować. Też prośba do szeroko pojętej opinii publicznej, by nie wyrokować, nie wydawać ocen, nie mając wiedzy na temat tematu - mówił Marek Papszun przed meczem z Rapidem Wiedeń.

Raków nagle napisał o Papszunie. Chodzi o jego bilans

Daremne to były prośby. O odejściu Marka Papszuna do Legii Warszawa od kilku dni mówi cała Polska. Zresztą tę sprawę komentowali też najważniejsi ludzie w Rakowie - właściciel klubu Michał Świerczewski odniósł się do słów swojego trenera w mediach społecznościowych. "Chcieć to połowa sukcesu. Niewystarczająca" - stwierdził.

Można było mieć obawy, jak ta sytuacja wpłynie na zespół, który przecież przygotowywał się do meczu z Rapidem w Lidze Konferencji. Piłkarze zagrali jednak tak, jakby wokół Rakowa nic się nie działo. Częstochowianie wygrali aż 4:1.

W piątek o godzinie 11:00 w mediach społecznościowych Rakowa pojawił się wpis dotyczący Marka Papszuna. Nie dotyczył on jednak przyszłości szkoleniowca, a... jubileuszu. Okazuje się, że mecz z Rapidem był dwusetnym wygranym spotkaniem Marka Papszuna w roli trenera Rakowa.

"Wczorajsza wygrana była 200 zwycięstwem trenera Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa!" - napisał klub.

Wszystko wskazuje na to, że Marek Papszun nie dołoży już zbyt wielu kolejnych zwycięstw. Szkoleniowiec na ten moment pozostaje jednak trenerem Rakowa. Częstochowianie kolejny mecz zagrają już w niedzielę 30 listopada o 14:45 przeciwko Arce Gdynia. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.