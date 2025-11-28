Kolejny cios w Legię. To już pewne

Potencjalny "transfer" Marka Papszuna do Legii Warszawa to obecnie główny temat w Ekstraklasie. Klub Dariusza Mioduskiego chce sprowadzić do siebie jednego z najlepszych polskich trenerów, który miałby pomóc Wojskowym wyjść z olbrzymiego kryzysu. Istnieje jednak znacząca przeszkoda. Łatwo Papszuna wypuścić z Rakowa Częstochowa nie zamierza Michał Świerczewski. Negocjacje między stronami coraz bardziej się przeciągają.

Legia ma problem. Chodzi o napastnika

W momencie, gdy Papszuna wciąż nie ma w Legii, jego potencjalnie przyszły zespół doznaje kolejnych porażek. We wczorajszym spotkaniu Ligi Konferencji stołeczna ekipa nie poradziła sobie na własnym boisku ze Spartą Praga. Przyjezdni wygrali 1:0 po bramce Angela Preciado w 41. minucie. Niedługo później z placu gry zszedł Antonio Colak, którego zastąpił Mileta Rajović.

Jak się okazuje: Chorwat doznał kontuzji i prawdopodobnie będzie czekać go pauza w grze. W najbliższym czasie Colak ma przejść szczegółowe badania, po których będzie jasne, na jak długo wypadnie. Pod jego nieobecność w talii Inakiego Astiza pozostanie już tylko jeden środkowy napastnik, czyli Rajović. Kontuzję leczy bowiem obecnie też Jean-Pierre Nsame, który do gry wróci dopiero w przyszłym roku.

Legia Warszawa rozegra kolejny mecz w poniedziałek, 1 grudnia. Jej rywalem będzie Motor Lublin.

