Haditaghi uderzył w Papszuna i Ekstraklasę. "Jeśli ten cyrk będzie trwał..."

Jeśli w Rakowie Częstochowa dymiło się w związku z doniesieniami o chęci sprowadzenia Marka Papszuna przez Legię Warszawa, to na środowej konferencji szkoleniowiec wicemistrzów Polski zamienił ten dym w potężny pożar. Papszun powiedział wprost, że Legia go chce, a on chce do Legii. Wywołał tym zniesmaczenie nie tylko kibiców, ale i ekspertów. Praktycznie nikt nie ma wątpliwości, że taka postawa to okropieństwo względem klubu z Częstochowy oraz jego fanów. Nawet jeśli Papszun ma prawo rozmawiać z kim chce.

REKLAMA

Zobacz wideo Norwegowie chcą wojny w skokach! Od razu ruszyli z oskarżeniami

Właściciel Pogoni zniesmaczony sytuacją z Papszunem

Właśnie ta bezkarność w negocjacjach z innym klubem w środku sezonu, gdy trener jest na kontrakcie w innym zespole, nie podoba się Alexowi Haditaghiemu. Właściciel Pogoni Szczecin słynie wręcz z tego, że gdy coś jest jego zdaniem nie tak, to on nie ma w zwyczaju milczeć. Nie inaczej było tym razem. Kanadyjczyk w długim wpisie na portalu X skrytykował nie tylko Papszuna, ale i całą ligę. Jego zdaniem takie sytuacje jak ta powinny być zabronione.

Haditaghi wzywa Ekstraklasę do działania. Potrzeba nowych przepisów

- Są w Ekstraklasie jakieś przepisy zapobiegające takim manipulacjom (ale szczerze, nie wiem, czy ktokolwiek je egzekwuje), ale nie ma żadnych regulacji przeciwko przechwytywaniu trenerów, dyrektorów czy członków sztabu, którzy mają ważne kontraktu. To jest nieakceptowalne i musi się natychmiast zmienić. Wszystkie kluby w Polsce powinny mieć zapewnioną ochronę przed przechwytywaniem ich trenerów w trakcie obowiązywania kontraktu. Manipulowanie sztabem powinno być zabronione i surowo karane. To atak na integralność ligi i futbolu w Polsce - napisał Alex Haditaghi.

- Obecna sytuacja w Rakowie nie jest dobra. To nieuczciwe wobec ich zawodników, ich kibiców i tak naprawdę, to nieuczciwe także względem fanów Legii. To nie jest tylko sprawa Rakowa, czy tylko Legii. To szkodzi całej Ekstraklasie. Jeśli ten cyrk będzie dalej trwał, kluby te przystąpią do rozgrywek UEFA osłabione chaosem za kulisami i będą tracić punkty lub szybko zostaną wyeliminowane. Cały kraj zapłaci cenę w rankingu UEFA - podsumował Haditaghi, który już wcześniej wzywał Ekstraklasę do działań w tej sprawie.