Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Hajto wskazał trenera dla Legii. "Ćwierćfinalista Ligi Mistrzów"
Cały czas wrze wokół nowego trenera Legii Warszawa. Oliwy do ognia dolał Marek Papszun na konferencji prasowej, ale wciąż nie wiadomo czy i kiedy obejmie ten klub. Inne rozwiązanie ma Tomasz Hajto, który wskazał idealnego kandydata na trenera stołecznego klubu. - Dzisiaj pracuje w telewizji, ćwierćfinalista Ligi Mistrzów, wicemistrz Niemiec i trzy awanse do Bundesligi. Biorę gościa doświadczonego z wiedzą, spokojnego i ułożonego, który wziąłby mi Legię do czerwca - wymienił. O kogo chodzi?
Tomasz Hajto
Screen - Polsat Sport

Legia Wciąż nie znalazła następcy Edwarda Iordanescu. Tymczasowo drużynę prowadzi Inaki Astiz, ale władze klubu chcą zatrudnić kogoś innego. Dużo mówi się o Marku Papszunie, który sam potwierdził, że chce przenieść się do stolicy. - Żeby zamknąć ten temat komentarz do mojej sytuacji. Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii. To tyle, jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i tak się stanie i nie będę musiał tego więcej komentować - powiedział na konferencji prasowej przed meczem z Rapidem Wiedeń.

Zobacz wideo Papszun pasuje do Legii? Kosecki: Nie ma trenera, który nie chciałby poprowadzić tego klubu

Legia złożyła "skrajnie obrażającą" ofertę za Marka Papszuna

Na razie jednak nie wiadomo, czy kluby dojdą do porozumienia. W mediach pojawiło się sporo informacji, że Legia złożyła bardzo słabą ofertę za trenera Rakowa Częstochowa. Dziennikarze Canal+ poinformowali, że propozycja Wojskowych miała być "skrajnie obrażająca".

- Legia złożyła dziś oficjalną ofertę wykupu kontraktu Marka Papszuna. Oferta została uznana za "skrajnie obrażającą". To dopiero początek negocjacji, a nie finisz. Nie wygląda na to, żeby to miało się wszystko rozegrać w ciągu najbliższych 24 godzin - poinformował Krzysztof Marciniak w programie "Liga+Ekstra".

Hajto wskazał idealnego kandydata na trenera Legii

Teraz głos w tej sprawie zabrał Tomasz Hajto na antenie Polsatu Sport. - Ja na szybko wziąłbym Miro Slomkę - Niemca ułożonego, doświadczonego, który jest wolny na rynku. Dzisiaj pracuje w telewizji, ćwierćfinalista Ligi Mistrzów, wicemistrz Niemiec i trzy awanse do Bundesligi. Biorę gościa doświadczonego z wiedzą, spokojnego i ułożonego, który wziąłby mi Legię do czerwca. Powiedziałbym tak: wywalczysz puchary, jesteś w pierwszej trójce, przedłużamy umowę o rok - stwiedził.

- Dałbym sobie czas. Uspokoił sytuację, bo ściągam duże nazwisko, bo jako trener ma ponad trzysta meczów w Bundeslidze. Do czerwca mam czas - oglądam Slomkę, a w tym czasie na spokoju, bez awantur szukam sobie trenera. Czy to będzie Papszun, czy ktoś inny, to już jest decyzja Bobicia. Bobić jest tak doświadczony i jako piłkarz i jako działacz w piłce niemieckiej. On ma naprawdę mocną pozycję w Niemczech. Jego zdanie tam się liczy.

Tomasz Hajto stwierdził także, że jest zaskoczony zachowaniem dyrektora sportowego Legii - Frediego Bobicia. - Dziwię się, że dopuścił do sytuacji, bo sam powiedział, że za dużo zmian jest w Legii - taka była jego pierwsza analiza sytuacji. Po czym dochodzi do jakiejś zmiany i on wie dobrze - albo jeszcze tego nie wie - jak w Polsce potrafimy to ognisko od razu rozgrzebać. Jak to wszystkich cieszy, że ktoś ma problemy. To jest takie nasze, typowe - zakończył z uśmiechem na ustach.

Zobacz też: Pokazał, co myśli o Papszunie. Oto co zrobił z muralem

Mirko Slomka ostatni klub prowadził w 2019 roku. Wówczas prowadził Hannover 96. Wcześniej prowadził Karlsruher SC, Hamburg, Hannover 96 i Schalke 04. W swojej karierze dotarł do finału Pucharu Ligi Niemieckiej (07/08). Dwukrotnie grał w Lidze Mistrzów (05/06 i 07/08) oraz w Lidze Europy (11/12 i 12/13).

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem