Hajto wskazał trenera dla Legii. "Ćwierćfinalista Ligi Mistrzów"

Legia Wciąż nie znalazła następcy Edwarda Iordanescu. Tymczasowo drużynę prowadzi Inaki Astiz, ale władze klubu chcą zatrudnić kogoś innego. Dużo mówi się o Marku Papszunie, który sam potwierdził, że chce przenieść się do stolicy. - Żeby zamknąć ten temat komentarz do mojej sytuacji. Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii. To tyle, jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i tak się stanie i nie będę musiał tego więcej komentować - powiedział na konferencji prasowej przed meczem z Rapidem Wiedeń.

Legia złożyła "skrajnie obrażającą" ofertę za Marka Papszuna

Na razie jednak nie wiadomo, czy kluby dojdą do porozumienia. W mediach pojawiło się sporo informacji, że Legia złożyła bardzo słabą ofertę za trenera Rakowa Częstochowa. Dziennikarze Canal+ poinformowali, że propozycja Wojskowych miała być "skrajnie obrażająca".

- Legia złożyła dziś oficjalną ofertę wykupu kontraktu Marka Papszuna. Oferta została uznana za "skrajnie obrażającą". To dopiero początek negocjacji, a nie finisz. Nie wygląda na to, żeby to miało się wszystko rozegrać w ciągu najbliższych 24 godzin - poinformował Krzysztof Marciniak w programie "Liga+Ekstra".

Hajto wskazał idealnego kandydata na trenera Legii

Teraz głos w tej sprawie zabrał Tomasz Hajto na antenie Polsatu Sport. - Ja na szybko wziąłbym Miro Slomkę - Niemca ułożonego, doświadczonego, który jest wolny na rynku. Dzisiaj pracuje w telewizji, ćwierćfinalista Ligi Mistrzów, wicemistrz Niemiec i trzy awanse do Bundesligi. Biorę gościa doświadczonego z wiedzą, spokojnego i ułożonego, który wziąłby mi Legię do czerwca. Powiedziałbym tak: wywalczysz puchary, jesteś w pierwszej trójce, przedłużamy umowę o rok - stwiedził.

- Dałbym sobie czas. Uspokoił sytuację, bo ściągam duże nazwisko, bo jako trener ma ponad trzysta meczów w Bundeslidze. Do czerwca mam czas - oglądam Slomkę, a w tym czasie na spokoju, bez awantur szukam sobie trenera. Czy to będzie Papszun, czy ktoś inny, to już jest decyzja Bobicia. Bobić jest tak doświadczony i jako piłkarz i jako działacz w piłce niemieckiej. On ma naprawdę mocną pozycję w Niemczech. Jego zdanie tam się liczy.

Tomasz Hajto stwierdził także, że jest zaskoczony zachowaniem dyrektora sportowego Legii - Frediego Bobicia. - Dziwię się, że dopuścił do sytuacji, bo sam powiedział, że za dużo zmian jest w Legii - taka była jego pierwsza analiza sytuacji. Po czym dochodzi do jakiejś zmiany i on wie dobrze - albo jeszcze tego nie wie - jak w Polsce potrafimy to ognisko od razu rozgrzebać. Jak to wszystkich cieszy, że ktoś ma problemy. To jest takie nasze, typowe - zakończył z uśmiechem na ustach.

Mirko Slomka ostatni klub prowadził w 2019 roku. Wówczas prowadził Hannover 96. Wcześniej prowadził Karlsruher SC, Hamburg, Hannover 96 i Schalke 04. W swojej karierze dotarł do finału Pucharu Ligi Niemieckiej (07/08). Dwukrotnie grał w Lidze Mistrzów (05/06 i 07/08) oraz w Lidze Europy (11/12 i 12/13).