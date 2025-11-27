Szykuje się hitowy transfer z Ekstraklasy do giganta. "Mają dużo kasy"

Przed sezonem 2025/2026 w Ekstraklasie wśród kandydatów do mistrzostwa wymieniano Lech Poznań, Raków Częstochowa, Legię Warszawa, Jagiellonię Białystok, a nawet Pogoń Szczecin czy szalejący na rynku transferowym Widzew Łódź. Obecnie wszystkich zaskakuje jednak Górnik Zabrze, który po szesnastu kolejkach jest liderem tabeli. W trwających rozgrywkach wygrał dziewięć meczów, zremisował trzy, a przegrał cztery.

Ten piłkarz odejdzie z Górnika? Nowe informacje

Górnik Zabrze ma wielu świetnie spisujących się zawodników, ale trudno nie wyróżnić Patrika Hellebranda. 26-letni pomocnik jest w takiej formie, że niedawno dostał szansę gry w seniorskiej reprezentacji Czech. Ma na koncie trzy bramki oraz asystę, dzięki czemu w klasyfikacji kanadyjskiej już może pochwalić się lepszymi liczbami niż w całym poprzednim sezonie.

Jak donosi Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet": wysoka dyspozycja Czecha nie przechodzi bez echa. Zaczynają się nim interesować kluby z zagranicy, a jeden z nich ma wszelkie argumenty, żeby przekonać Górnik Zabrze do transferu.

- Mogą go stracić. To jest taki zawodnik, którego Górnikowi byłoby trudno zastąpić. Przecież przed chwilą debiutował też w reprezentacji Czech. Skauci Besiktasu przyjeżdżają oglądać Hellebranda. No i raczej w Zabrzu się spodziewają, że jakaś oferta może się pojawić. Jak będzie dobra, to trudno będzie go zatrzymać. A Turcy mają dużo kasy i są gotowi trochę sypnąć - podkreślił Olkowicz w programie "Ofensywni".

Górnik Zabrze w 17. kolejce Ekstraklasy zmierzy się z Radomiakiem Radom. Początek meczu w piątek, 28 listopada, o godzinie 20:30.

