Pokazał, co myśli o Papszunie. Oto co zrobił z muralem

Marek Papszun po raz pierwszy głównym trenerem Rakowa został w 2016 roku, jeszcze kiedy ten zespół nie grał w Ekstraklasie. Od tamtego czasu był łączony m.in. z reprezentacją Polski oraz właśnie Legią Warszawa, ale i tak mało kto wyobrażał sobie 51-latka w innym miejscu niż Częstochowie. Teraz wygląda na to, że pewien etap dobiegł końca. Po tym, co Papszun powiedział w środę przed meczem z Rapidem Wiedeń, już prawdopodobnie ma odwrotu.

Napis na muralu Papszuna w Częstochowie. To mówi wszystko

W trakcie środowej konferencji prasowej Papszun jasno wypowiedział się na temat swoich planów. - Żeby zamknąć ten temat, komentarz do mojej sytuacji. Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii. To tyle, jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i tak się stanie i nie będę musiał tego więcej komentować - podsumował 51-latek.

Jak szybko i czy w ogóle Legia Warszawa dojdzie do porozumienia z Rakowem w sprawie "transferu" trenera? Trudno powiedzieć. Na pewno jednak pokaz transparentności Papszuna nie spodobał się wielu kibicom wicemistrza Polski. W social media możemy przeczytać, że 51-latkowi zabrakło klasy i że obecnie jego zmartwieniem powinny być wciąż wyniki drużyny, z którą jest związany kontraktem.

W Częstochowie w międzyczasie miał też miejsce akt wandalizmu. Na muralu z wizerunkiem trenera przy skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiego i Waszyngtona pojawił się napis o treści: "Mogłem być legendą, Marek Papszun".

W czwartek, 27 listopada, Raków Częstochowa zmierzy się w Lidze Konferencji z Rapidem Wiedeń. Początek spotkania o godzinie 18:45.