Papszun wywołał burzę. Tak się tłumaczy przed kamerą. "Wszyscy usłyszeli"

Papszun to nie tylko jeden z najlepszych trenerów w Polsce, ale wręcz ikona Rakowa Częstochowa. Prowadził ten zespół przez łącznie ponad osiem lat i pozwolił mu awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej, a potem zdobyć mistrzostwo Ekstraklasy. 51-latek pochodzi jednak z Warszawy i najwidoczniej marzy o poprowadzeniu Legii. Stąd obecnie robi wszystko, żeby to zrobić.

Papszun tłumaczy słowa z konferencji

O tym, że Papszun ma zostać trenerem Legii Warszawa, usłyszeliśmy w poprzednim tygodniu. Finalizacja tego "transferu" wciąż jest jednak daleka - bo władze Rakowa Częstochowa nie zamierzają oddawać swojego trenera za niewielkie pieniądze. Sam zainteresowany uznał, że spróbuje przyspieszyć negocjacje między jego obecnym a potencjalnie przyszłym pracodawcą. Przed meczem Ligi Konferencji z SK Rapid powiedział na konferencji prasowej:

- Żeby zamknąć ten temat, komentarz do mojej sytuacji. Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii. To tyle, jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i tak się stanie i nie będę musiał tego więcej komentować - podkreślił Papszun.

Niedługo później 51-latek stanął przed kamerą Polsatu Sport i tam wytłumaczył, dlaczego zdecydował się zająć takie stanowisko. - Chciałem skomentować, jaka jest rzeczywistość. Bo wiedziałem, że padną pytania i chciałem się z tym zmierzyć. Mówię prawdę i powiedziałem, jak jest - powiedział 51-latek.

Po chwili Papszun dodał jeszcze: - Drużyna usłyszała to wcześniej i drużyna o tym wie. Działałem w ten sam sposób i mam duży szacunek do zawodników oraz sztabu, dlatego wszyscy usłyszeli to wcześniej. Zanim jeszcze państwo zrobili to na konferencji prasowej - zakończył szkoleniowiec.

Początek spotkania Rakowa Częstochowa z SK Rapidem w czwartek, 27 listopada, o godzinie 18:45.

