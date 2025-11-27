Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Papszun wywołał burzę. Tak się tłumaczy przed kamerą. "Wszyscy usłyszeli"
Marek Papszun na środowej konferencji prasowej podkreślił, że chce zostać trenerem Legii Warszawa. Stanowcze słowa szkoleniowca Rakowa Częstochowa wywołały olbrzymie zamieszanie w ekstraklasowej bańce. Teraz 51-latek się z nich "tłumaczy". - Mam duży szacunek do zawodników oraz sztabu, dlatego wszyscy usłyszeli to wcześniej - podkreślił przed kamerą Polsatu Sport.
Marek Papszun
Screen - Polsat Sport

Papszun to nie tylko jeden z najlepszych trenerów w Polsce, ale wręcz ikona Rakowa Częstochowa. Prowadził ten zespół przez łącznie ponad osiem lat i pozwolił mu awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej, a potem zdobyć mistrzostwo Ekstraklasy. 51-latek pochodzi jednak z Warszawy i najwidoczniej marzy o poprowadzeniu Legii. Stąd obecnie robi wszystko, żeby to zrobić.

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Papszun tłumaczy słowa z konferencji

O tym, że Papszun ma zostać trenerem Legii Warszawa, usłyszeliśmy w poprzednim tygodniu. Finalizacja tego "transferu" wciąż jest jednak daleka - bo władze Rakowa Częstochowa nie zamierzają oddawać swojego trenera za niewielkie pieniądze. Sam zainteresowany uznał, że spróbuje przyspieszyć negocjacje między jego obecnym a potencjalnie przyszłym pracodawcą. Przed meczem Ligi Konferencji z SK Rapid powiedział na konferencji prasowej:

- Żeby zamknąć ten temat, komentarz do mojej sytuacji. Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii. To tyle, jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i tak się stanie i nie będę musiał tego więcej komentować - podkreślił Papszun.

ZOBACZ TEŻ: Tak szef Rakowa zareagował na bombę odpaloną przez Papszuna. Króciutko

Niedługo później 51-latek stanął przed kamerą Polsatu Sport i tam wytłumaczył, dlaczego zdecydował się zająć takie stanowisko. - Chciałem skomentować, jaka jest rzeczywistość. Bo wiedziałem, że padną pytania i chciałem się z tym zmierzyć. Mówię prawdę i powiedziałem, jak jest - powiedział 51-latek.

Po chwili Papszun dodał jeszcze: - Drużyna usłyszała to wcześniej i drużyna o tym wie. Działałem w ten sam sposób i mam duży szacunek do zawodników oraz sztabu, dlatego wszyscy usłyszeli to wcześniej. Zanim jeszcze państwo zrobili to na konferencji prasowej - zakończył szkoleniowiec.

Początek spotkania Rakowa Częstochowa z SK Rapidem w czwartek, 27 listopada, o godzinie 18:45.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich