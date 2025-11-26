Tak szef Rakowa zareagował na bombę odpaloną przez Papszuna. Króciutko

- Żeby zamknąć ten temat komentarz do mojej sytuacji. Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii. To tyle, jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i tak się stanie i nie będę musiał tego więcej komentować - takimi słowami rozpoczął konferencję prasową przed meczem z Rapidem Wiedeń w Lidze Konferencji trener Marek Papszun. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa postanowił uprzedzić wszelkie pytania w tej sprawie i nie pozostawić żadnych wątpliwości.

Marek Papszun wytoczył najcięższe działa

Słowa te wstrząsnęły polską piłką. Oto bowiem trener wicemistrza Polski w przeddzień meczu daje jasno do zrozumienia, że nie chce być już dłużej szkoleniowcem tej drużyny i zamierza odejść do wielkiego rywala tak szybko, jak to możliwe. Papszun został za takie zachowanie mocno skrytykowany przez ekspertów. Fakty są jednak takie, że największy problem ma Raków i jego właściciel Michał Świerczewski. Do wyboru ma bowiem albo postawienie się Papszunowi, co oznaczałoby współpracę z trenerem wbrew jego woli, albo puszczenie go do Legii, co byłoby równoznaczne z podważeniem reputacji własnego klubu. Do całej sprawy w rozmowie z TVP Sport odniósł się Wojciech Cygan, przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa Częstochowa.

Wojciech Cygan zachowuje zimną krew. "Tyle"

- Nie widziałem konferencji. Jeśli trener tak powiedział, to wyraźnie tak uważa. Prywatnie mogę to skomentować, ale w rozmowie z trenerem Papszunem. Trener ma ważną umowę z Rakowem, wierzę w jego profesjonalizm i to, że będzie pracował tak, jak zdołał nas do tego wcześniej przyzwyczaić. Tyle - powiedział Cygan.

Przed Rakowem teraz starcie Ligi Konferencji z Rapidem Wiedeń. Ten mecz już w czwartek 27 listopada o 18:45 w Częstochowie. Nie wiadomo, jak takie podejście trenera wpłynie na postawę zespołu. Wiele pytań o ich motywację było już po ostatnim starciu ligowym, w którym Raków przegrał u siebie 1:3 z ostatnim w tabeli Piastem Gliwice.