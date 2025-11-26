Legia nie chce czekać. To wtedy ściągnie Papszuna. Padła data

Marek Papszun od blisko tygodnia łączony jest z Legią Warszawa. W zeszły czwartek dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter informował nawet, że szkoleniowiec na ławce kluby z Łazienkowskiej zadebiutuje już w spotkanie ze Spartą Praga w Lidze Konferencji Europy. Wiadomo jednak, że tak się nie stanie. Legia wciąż nie dogadała się z Rakowem Częstochowa ws. transferu, choć wydaje się, że prędzej czy później to nastąpi. Warszawiakom zależy na czasie, dlatego postawili sobie ambitny cel.
Działacze Legii liczą, że transfer Marka Papszuna uda im się dopiąć już w najbliższy piątek, a najpóźniej w sobotę. Informacje w tej sprawie podał w środę "Przegląd Sportowy". Gdyby ten scenariusz został zrealizowany, Papszun zdążyłby poprowadzić Legię w pięciu ostatnich meczach przed końcem rundy jesiennej. Te plany może jednak pokrzyżować właściciel Rakowa - Michał Świerczewski.
Zdaniem "Przeglądu Sportowego" Świerczewski wciąż pozostaje nieugięty. Według wcześniejszych ustaleń tej samej gazety za wykupienie Papszuna zażądał od Legii kwoty oscylującej pomiędzy milion - 1,5 miliona złotych. Stołeczny klub złożył już co prawda pierwszą ofertę, ale - jak przekazał dziennikarz Canal + Sport Krzysztof Marciniak - miała ona być "skrajnie obrażająca" dla działaczy Rakowa.
Pozycji negocjacyjnej Legii nie ma nawet poprawić ewentualna porażka Rakowa w najbliższym spotkaniu z Rapidem Wiedeń. Świerczewski do sprawy podchodzi ponoć "bardzo ambicjonalnie". W dodatku odejście Papszuna sprowadziłoby spory kłopot na Raków. Nadal nie jest pewne, kto miałby w nim zastąpić szkoleniowca. Zdaniem mediów faworytem jest trener Polonii Bytom Łukasz Tomczyk, ale mogłoby do tego dojść dopiero po zakończeniu rundy. Oprócz niego wymienia się także obecnego asystenta Papszuna - Dawida Kroczka.
Pewne jest natomiast to, że przed czwartkowymi meczami Ligi Konferencji Europy do rewolucji nie dojdzie. Legię przeciwko Sparcie Praga poprowadzi Inaki Astiz (godz. 20:45), a Raków Częstochowa w starciu z Rapidem Wiedeń (godz. 18:45) - Marek Papszun.
