Kłopoty Legii. Chcą podebrać jej perełkę. "Lawinowe zainteresowanie"

Legia Warszawa przeżywa spory kryzys. Zawodzi zarówno w ekstraklasie, jak i w Lidze Konferencji. W pierwszym rozgrywkach plasuje się na odległej 12. pozycji i ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Nieciekawie wygląda też jej sytuacja w europejskich pucharach. Po zwycięstwie i dwóch porażkach zajmuje dopiero 25. miejsce, które na ten moment nie gwarantuje jej nawet gry w 1/16 finału. Zdecydowanie lepiej na arenie międzynarodowej radzi sobie stołeczna drużyna do lat 19. Legia jest o krok kwalifikacji do Ligi Młodzieżowej UEFA. Pojawiły się jednak też niepokojące wieści. Wkrótce może stracić wielki talent, który tak imponuje w rozgrywkach międzynarodowych.

Samuel Kovacik na wylocie z Legii Warszawa? "Jego popisy zwróciły uwagę zagranicznych klubów"

Niepewna jest przyszłość Samuela Kovacika. To właśnie Słowak strzelił dwa gole w pierwszym meczu z dwóch z PAOK-iem Saloniki (2:1). Portal Goal.pl donosi, że przy Łazienkowskiej rzekomo toczą się rozmowy w sprawie przedłużenia współpracy z młodym piłkarzem. Jednak nie wiadomo, czy pozostanie w klubie. Dlaczego?

"Z naszych informacji wynika, że właśnie popisy w tych rozgrywkach zwróciły uwagę zagranicznych klubów, które mocno monitorują rozgrywki UYL. Dotarły do nas wieści, że zwłaszcza po popisie z Fiorentiną zaczęło się lawinowe zainteresowanie Słowakiem ze strony włoskich klubów. W tym gronie ma być jeden z Rzymu" - czytamy. A to nie koniec. O zakontraktowanie walczyć mogą także zespoły Bundesligi.

Czy Legia będzie w stanie przekonać Słowaka do pozostania w jej szeregach? "Dużo ma zależeć od tego, jaki będzie plan na niego w Legii, czy będzie mógł liczyć na szansę w pierwszej drużynie, bo to już niedługo stanie się jego naturalnym celem" - czytamy.

Spore zamieszanie przy transferze Kovacika do Legii

Kovacik dołączył do Legii w lutym 2024 roku i zdążył zdobyć dwa mistrzostwa Polski do lat 19. Wokół transferu było wówczas bardzo głośno. "Były pracodawca Kovacika, MSK Żylina, określał zmianę barw przez piłkarza jako 'nieprawidłowe odejście'. Słowacy podkreślali, że nie godzili się na taki ruch. Co więcej, otoczenie napastnika miało negocjować z polskim klubem za plecami drużyny z Żyliny" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.

- Kovacik był w naszych długoterminowych planach, dlatego rozmawialiśmy z nim i jego rodzicami w sprawie nowego kontraktu. Rodzice zgodzili się na warunki nowej umowy, po czym zmienili agenta i zdecydowali się na transfer gdzie indziej, oszukując nasz klub - informował wówczas dyrektor akademii MSK, Jaroslav Bacik. Ostatecznie Kovacik trafił do Legii. Gra w jej młodzieżowej drużynie, jak i w rezerwach.