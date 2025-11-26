Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Gigant poluje na wielki polski talent. "Chętnych jest znacznie więcej"
Wydaje się, że kwestią czasu jest aż Oskar Pietuszewski zdecyduje się na transfer do dużego europejskiego klubu. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, 17-latek jest na celowniku kolejnego giganta z Premier League.
Oskar Pietuszewski
fot. Screen: TVP Sport

Oskar Pietuszewski musi jeszcze poczekać na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski, ale to nie zmienia faktu, że dzięki świetnej grze w Jagiellonii Białystok i polskiej kadrze U-21 budzi ogromne zainteresowanie wśród europejskich klubów. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl podkreśla, że 17-latek ma zostać w Jagiellonii do końca sezonu, choć jeszcze żadnego scenariusza nie można wykluczyć. 

Zobacz wideo Papszun nowym trenerem Legii? Kosecki: Nie brałem tego pod uwagę, ale byłbym zadowolony

Co z przyszłością skrzydłowego? "Obserwatorów jest znacznie więcej"

- Na Podlasiu spodziewają się pierwszych konkretnych ofert jeszcze przed końcem roku. 17-latka obserwuje cała Europa - podkreślił Włodarczyk.

Niedawno mówiło się o tym, że Pietuszewskiego bardzo chętnie w swoich szeregach widzieliby przedstawiciele Chelsea oraz Anderlechtu. Włodarczyk mówi, że lista potencjalnych nowych klubów się poszerza, a teraz dołączył do niej także kolejny angielski potentat - Arsenal. Niewykluczone, że "Kanonierzy" złożą w przyszłości ofertę za młodego Polaka.

- Możemy dołożyć do tego Lille, Bolognę, PSV czy Ajax. Słyszeliśmy także o Arsenalu, ale obserwatorów talentu skrzydłowego jest znacznie więcej. Pytanie, kto przejdzie do konkretów i jakie zostaną podjęte decyzje po stronie Jagiellonii oraz samego zawodnika - dodał Włodarczyk.

Polska piłka dawno nie widziała takiego talentu

Pietuszewski jest wśród największych talentów na świecie ze swojego rocznika. Wielkie kluby widzą w nim potencjał, a 17-latek już nie raz dawał sporo radości kibicom Jagiellonii. W tym sezonie zanotował 24 występy. Strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Jego klub znów będzie się natomiast bił o mistrzostwo Polski.

Kontrakt Pietuszewskiego z Jagiellonią wygasa 30 czerwca 2027 roku. Jest możliwość, by przedłużyć go o kolejne dwanaście miesięcy.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich