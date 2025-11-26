Gigant poluje na wielki polski talent. "Chętnych jest znacznie więcej"

Oskar Pietuszewski musi jeszcze poczekać na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski, ale to nie zmienia faktu, że dzięki świetnej grze w Jagiellonii Białystok i polskiej kadrze U-21 budzi ogromne zainteresowanie wśród europejskich klubów. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl podkreśla, że 17-latek ma zostać w Jagiellonii do końca sezonu, choć jeszcze żadnego scenariusza nie można wykluczyć.

Co z przyszłością skrzydłowego? "Obserwatorów jest znacznie więcej"

- Na Podlasiu spodziewają się pierwszych konkretnych ofert jeszcze przed końcem roku. 17-latka obserwuje cała Europa - podkreślił Włodarczyk.

Niedawno mówiło się o tym, że Pietuszewskiego bardzo chętnie w swoich szeregach widzieliby przedstawiciele Chelsea oraz Anderlechtu. Włodarczyk mówi, że lista potencjalnych nowych klubów się poszerza, a teraz dołączył do niej także kolejny angielski potentat - Arsenal. Niewykluczone, że "Kanonierzy" złożą w przyszłości ofertę za młodego Polaka.

- Możemy dołożyć do tego Lille, Bolognę, PSV czy Ajax. Słyszeliśmy także o Arsenalu, ale obserwatorów talentu skrzydłowego jest znacznie więcej. Pytanie, kto przejdzie do konkretów i jakie zostaną podjęte decyzje po stronie Jagiellonii oraz samego zawodnika - dodał Włodarczyk.

Polska piłka dawno nie widziała takiego talentu

Pietuszewski jest wśród największych talentów na świecie ze swojego rocznika. Wielkie kluby widzą w nim potencjał, a 17-latek już nie raz dawał sporo radości kibicom Jagiellonii. W tym sezonie zanotował 24 występy. Strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Jego klub znów będzie się natomiast bił o mistrzostwo Polski.

Kontrakt Pietuszewskiego z Jagiellonią wygasa 30 czerwca 2027 roku. Jest możliwość, by przedłużyć go o kolejne dwanaście miesięcy.

