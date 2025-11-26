Potężna kasa dla klubu z Ekstraklasy. Miasto zadecydowało

O wysokości dotacji dla Piasta Gliwice na rok 2026 poinformował wiceprezydent miasta Łukasz Gorczyński podczas spotkania radnych dwóch komisji z prezesem klubu. Dlaczego mistrzowie Polski z sezonu 2018/19 może liczyć na tak potężne wsparcie? Chodzi o załatanie dziury budżetowej z poprzednich lat.

Piast wreszcie z większymi pieniędzmi

W latach 2020-2023 wysokość dotacji dla Piasta Gliwice od miasta spadła 12 mln złotych do 6 mln. W 2024 roku klub mógł liczyć na jeszcze mniejsze pieniądze (5,4 mln). Ostatnio natomiast na konto Piasta wpłynęło 12 mln złotych.

Prezes Piasta Łukasz Lewiński podkreślił w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji, że po zmianach kadrowych przeprowadzonych latem klub zaoszczędził 20 procent na miesięcznym wynagrodzeniu pierwszej drużyny i sztabu szkoleniowego.

O ile do klubu nie trafiały w ostatnich latach wysokie dotacje, to pomoc nadchodziła w innych formach. Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak zauważył, że od czerwca 2024 roku Piasta otrzymał z miasta i samorządowych spółek blisko 50 mln złotych. Lewiński przyznał, że nie zamierza prosić miasta o pożyczkę, a zobowiązania klubu są regulowane na bieżąco i nie ma zadłużeń.

Lewiński nie załamuje też rąk, gdy patrzy na sytuację swojego zespołu w tabeli PKO Ekstraklasy. Piast rozegrał 14 meczów i zdobył 14 punktów. Obecnie znajduje się w strefie spadkowej, lecz w ostatnim czasie drużyna zaczęła lepiej punktować.

- Do bezpiecznego miejsca, dającego utrzymanie, brakuje nam trzech punktów. Tabela się spłaszczyła. Z czterech ostatnich spotkań Piast trzy wygrał, wliczając Puchar Polski, jedno zremisował - powiedział prezes Piasta cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Zmiana na Myśliwca strzałem w dziesiątkę?

Przed sezonem 2025/26 Piast zatrudnił na stanowisku trenera Maxa Moeldera. Szwed jednak nie sprawdził się w tej roli i zostawił drużynę na ostatnim miejscu w tabeli. Po nim zespół przejął Daniel Myśliwiec i gliwiczanie spisują się zdecydowanie lepiej. Lewiński podkreślił, że w pewnym momencie wszyscy w klubie poczuli, że trzeba zmienić Moeldera. I wygląda na to, iż nie było innej drogi.

