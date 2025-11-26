Był gwiazdą Legii, teraz patrzy i cierpi. Powiedział wprost o Papszunie

Josue był piłkarzem Legii Warszawa w latach 2021-2024, po czym przeniósł się do brazylijskiej Coritiby. Były lider Wojskowych ma za sobą bardzo udany sezon zwieńczony awansem do Serie A. Często stara się oglądać mecze swojego byłego klubu. Portugalczyk zdaje sobie sprawę z faktu, że sytuacja w ekipie z Warszawy jest daleka od idealnej.

Piękne słowa Josue. "Kibicem Legii będę do końca życia"

- Legia ma na zawsze ważne miejsce w moim sercu. Ten klub dał mi coś ważniejszego od pieniędzy - dał mi dumę, że mogłem być częścią jej historii. Kibicem Legii będę już do końca życia. To pewne - powiedział w rozmowie z portalem goal.com.

Legia Warszawa pod koniec października odpadła z Pucharu Polski. Dzień po porażce z Pogonią Szczecin zwolniono Edwarda Iordanescu. Do dziś nie znaleziono trenera na stałe. Drużynę prowadzi obecnie Inaki Astiz, lecz jej wyniki są fatalne.

Tuż przed przerwą reprezentacyjną po raz pierwszy w historii przy Łazienkowskiej zwyciężyła Bruk-Bet Termalica Nieciecza, wygrywając to spotkanie 2:1. Drużyna Marcina Brosza jest jedną z najsłabszych w PKO Ekstraklasie. Po wznowieniu rozgrywek Legia miała ogromne kłopoty w starciu z Lechią Gdańsk i akcja w końcówce meczu uratowała jej punkt.

Legioniści wygrali zaledwie jeden z ostatnich dziewięciu meczów w PKO Ekstraklasie. Obecnie zajmują 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów. To zaledwie dwa "oczka" przewagi nad strefą spadkową. Jak na to reaguje Josue?

- Cierpię. Mocno cierpię. Tak dalej być nie może. Gdy patrzę na tabelę… Przecież to nie jest miejsce dla Legii. Legia co roku ma się bić o tytuły. A widzimy, że wygranych meczów jest ostatnio niewiele. Legii zawsze będę życzył jak najlepiej, więc bardzo mnie boli obecna sytuacja - podkreślił były gracz Wojskowych.

Papszun dobrym wyborem dla Rakowa? Ważne słowa o podziale władzy

Obecnie Legia robi wszystko, by zatrudnić Marka Papszuna. Wciąż nie doszło jednak do zgody na transfer ze strony Rakowa Częstochowa. Josue w przeszłości był bohaterem nagrania, w którym zakpił z Papszuna po finale Pucharu Polski, w którym warszawianie pokonali jego zespół. Mocno jednak szanuje go jako trenera. Zwrócił mimo wszystko uwagę na kwestię władzy, która będzie kluczowa.

- To może być w obecnej, trudnej sytuacji, dobre wyjście dla Legii. Jeśli Papszun się wpasuje w Legię, to może z nią odnieść sukces. Pytanie tylko jak to będzie z podziałem władzy. Bo Legia a Raków to pod tym względem inny poziom - skwitował Josue.

