Oto oczekiwania Grosickiego od klubu. Wszystko ujawnili

Nie tak dawno gruchnęła wieść, że Kamil Grosicki wzbudził zainteresowanie Widzewa Łódź. Czy w nowym sezonie rzeczywiście będzie reprezentował barwy tego klubu? A może podpisze nowy kontrakt z Pogonią Szczecin? We wtorek pojawiły się nowe informacje medialne.

Są nowe wieści ws. Grosickiego. Takie są jego oczekiwani

"Ruszyły rozmowy kontraktowe na linii Kamil Grosicki - Pogoń Szczecin. Piłkarz oczekuje 2-letniej umowy. Druga kwestia to finanse - jeśli klub zaakceptuje oczekiwania piłkarza, to ten pozostanie najlepiej zarabiającym zawodnikiem Pogoni Szczecin" - napisał Dominik Markiewicz z PogońSportNet na swoim profilu na portalu X.

Przypomnijmy, że w poniedziałkowy wieczór sam zainteresowany tak mówił o swojej przyszłości. - Było pierwsze spotkanie z Tanem Keslerem i Alexem Haditaghim. Wydaje mi się, że była to bardzo pozytywna rozmowa. Mam nadzieję, że obie strony zrobią wszystko, by jak najszybciej zamknąć ten temat. Mi bardzo zależy i zrobię wszystko, żeby przedłużyć kontrakt. Ale też znam swoją jakość i wartość. Musimy jakoś się wszyscy dogadać, ale wierzę, że prezes tak samo bardzo chce przedłużenia kontraktu - przyznawał w rozmowie z Canal+Sport.

Grosicki mimo upływu lat wciąż jest kluczową postacią Pogoni. W tym sezonie w 16 ligowych meczach zdobył sześć goli i zaliczył cztery asysty. Ma też w dorobku jednego gola w krajowym pucharze.

Pogoń zajmuje 10. miejsce w tabeli ekstraklasy. Zgromadziła 20 punktów. Do czwartego Lecha Poznań traci cztery punkty. Taką samą przewagę ma nad strefą spadkową. Kolejne spotkanie "Portowcy" rozegrają już w sobotę. Ich rywalem będzie GKS Katowice.

