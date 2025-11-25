Leśnodorski zabrał głos ws. Papszuna w Legii. "To będzie jego koniec"

Papszun to nie tylko jeden z najbardziej cenionych polskich trenerów, ale absolutna ikona Rakowa Częstochowa. W dużej mierze dzięki niemu ten klub w krótkim czasie nie tylko wspiął się do Ekstraklasy, ale stał się czołową marką w kraju. Z drugiej strony jednak: 51-latek pochodzi z okolic Warszawy. Nic więc dziwnego, że perspektywa prowadzenia Legii (z którą łączony za sprawą Dariusza Mioduskiego był już kilka lat wcześniej) wydaje mu się kusząca.

Papszun w Legii - Leśnodorski komentuje

Początkowo mówiło się, że Papszun błyskawicznie dołączy do Legii i poprowadzi ją w następnej kolejce Ekstraklasy. Następnie dziennikarze twierdzili, że bardziej realistyczne jest jego przejście z Częstochowy do Warszawy po rundzie zimowej. Obecnie natomiast wydaje się, że do porozumienia między klubami jest daleko - i władze stołecznego klubu będą musiały naprawdę się postarać, żeby wyciągnąć szkoleniowca z ekipy aktualnych wicemistrzów Polski.

W programie na "Weszło TV" Leśnodorski ocenił ten potencjalny "transfer". - Po pierwsze, jeśli Papszun przejdzie do Legii, to jest to - moim zdaniem - koniec Michała Żewłakowa. Klub musiałby zmienić strukturę i sposób funkcjonowania. Darek Mioduski musiałby też pójść na dużo większy kompromis, dać trenerowi znacznie większą autonomię - stwierdził były prezes Legii Warszawa.

Leśnodorski dodał następnie:

- Byłbym sceptyczny, czy szybko przyniesie efekty. Czy środowisko legijne, klub, prezes są przygotowani na to, żeby przetrwać kolejny sezon czy dwa i poświęcić ten czas na budowanie drużyny? [...] Projekt Papszuna w Legii jest projektem bardzo wysokiego ryzyka. Środowisko Legii musiałoby się uzbroić w wielką cierpliwość. Ewentualny sukces jest uwarunkowany tym, żeby kultura organizacyjna klubu w zakresie sportowym uległa zmianie w takim kierunku, że trener byłby kluczowy - podkreślił znany prawnik oraz działacz sportowy.

W następnej kolejce Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się z Motorem Lublin (termin - 1 grudnia), a Raków Częstochowa z Arką Gdynia (30 listopada).