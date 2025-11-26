3 miliony wyświetleń! Tak Ekstraklasa "podbija" świat. "Pracuj ciężej..."

Do 16. kolejki Ekstraklasy Jagiellonia Białystok podchodziła w roli lidera Ekstraklasy. Nie była jednak w stanie podwyższyć swojego dorobku punktowego. Niedzielne spotkanie z GKS-em Katowice zostało odwołane, decyzją sędziego Wojciecha Mycia. - Ta murawa nie nadaje się dziś do gry w piłkę nożną. Nie zapowiada się na to, by te opady się zakończyły. Te warunki zagrażają bezpieczeństwu zawodników, a to jest najważniejsze - przekazał na antenie Canal+.

Mecz Jagiellonii i GKS-u przełożony. Internauci w szoku

Decyzję sędziego niedzielnego spotkania poparli trenerzy Jagielloni oraz GKS-u, a także eksperci oraz kibice. Wiele osób zauważyło jednak, że organizatorzy meczu mogli znaleźć lepszy sposób na usuwanie śniegu z murawy. Nagranie, kiedy próbują to robić z doprawdy karkołomnym skutkiem (przesuwając śnieg łopatą), udostępnił na platformie "X" Rafał Kędzior z TVP Sport. Następnie pojawiło się na popularnym anglojęzycznym profilu "Troll Football Media". I okazało się absolutnym hitem.

Post zgromadził ponad 3 miliony wyświetleń, a także 23 tysiące polubień oraz ponad 200 komentarzy. "Pracuj ciężej, nie mądrzej" - taki podpis do nagrania dodało "Troll Football Media".

Ważne pytanie oczywiście brzmi: kiedy Jagiellonia oraz GKS faktycznie zmierzą się na boisku? Według dziennikarza Kuby Seweryna - do spotkania między tymi zespołami w ramach 16. kolejki Ekstraklasy na pewno nie dojdzie w 2025 roku. "Ekstraklasa już oficjalnie potwierdza w kontaktach z mediami, że mecz Jaga - GKS zostanie rozegrany dopiero wiosną. Moim zdaniem prawdopodobnie 4 lub 11 lutego, bo raczej nikt nie będzie z tym zwlekał, tym bardziej, że później Jaga będzie walczyła w Lidze Konferencji" - twierdził Seweryn.

