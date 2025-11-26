Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

3 miliony wyświetleń! Tak Ekstraklasa "podbija" świat. "Pracuj ciężej..."
Jagiellonia Białystok miała zmierzyć się w weeekend z GKS-em Katowice, ale nie mogła tego zrobić ze względu na warunki panujące na stadionie. Z powodu zaśnieżonej murawy spotkanie zostało odwołane, co odbiło się szerokim echem w social mediach. Jedno nagranie okazało się prawdziwym hitem - na platformie "X" wyświetlono je ponad 3 miliony razy!
Odśnieżanie przed meczem Ekstraklasy
screen

Do 16. kolejki Ekstraklasy Jagiellonia Białystok podchodziła w roli lidera Ekstraklasy. Nie była jednak w stanie podwyższyć swojego dorobku punktowego. Niedzielne spotkanie z GKS-em Katowice zostało odwołane, decyzją sędziego Wojciecha Mycia. - Ta murawa nie nadaje się dziś do gry w piłkę nożną. Nie zapowiada się na to, by te opady się zakończyły. Te warunki zagrażają bezpieczeństwu zawodników, a to jest najważniejsze - przekazał na antenie Canal+.

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Mecz Jagiellonii i GKS-u przełożony. Internauci w szoku

Decyzję sędziego niedzielnego spotkania poparli trenerzy Jagielloni oraz GKS-u, a także eksperci oraz kibice. Wiele osób zauważyło jednak, że organizatorzy meczu mogli znaleźć lepszy sposób na usuwanie śniegu z murawy. Nagranie, kiedy próbują to robić z doprawdy karkołomnym skutkiem (przesuwając śnieg łopatą), udostępnił na platformie "X" Rafał Kędzior z TVP Sport. Następnie pojawiło się na popularnym anglojęzycznym profilu  "Troll Football Media". I okazało się absolutnym hitem.

ZOBACZ TEŻ: Burza wokół Legii Warszawa. W ojczyźnie Iordanescu aż zawrzało

Post zgromadził ponad 3 miliony wyświetleń, a także 23 tysiące polubień oraz ponad 200 komentarzy. "Pracuj ciężej, nie mądrzej" - taki podpis do nagrania dodało "Troll Football Media".

Ważne pytanie oczywiście brzmi: kiedy Jagiellonia oraz GKS faktycznie zmierzą się na boisku? Według dziennikarza Kuby Seweryna - do spotkania między tymi zespołami w ramach 16. kolejki Ekstraklasy na pewno nie dojdzie w 2025 roku. "Ekstraklasa już oficjalnie potwierdza w kontaktach z mediami, że mecz Jaga - GKS zostanie rozegrany dopiero wiosną. Moim zdaniem prawdopodobnie 4 lub 11 lutego, bo raczej nikt nie będzie z tym zwlekał, tym bardziej, że później Jaga będzie walczyła w Lidze Konferencji" - twierdził Seweryn.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe